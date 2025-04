Serie B, il punto sulla lotta promozione e sui playoff

Il Sassuolo è la prima squadra aritmeticamente in Serie A: il punto sulla lotta promozione e sui playoff del campionato di Serie B

La Serie B ha emesso il suo primo verdetto: dopo un solo anno il Sassuolo ottiene la promozione aritmetica e torna in Serie A. I neroverdi, forti del successo esterno contro il Modena, dovevano sperare che lo Spezia non vincesse nella trasferta contro il Mantova.

I bianconeri erano già pronti a rimandare la festa del Sassuolo, ma i padroni di casa hanno ribaltato la partita con due gol negli ultimi minuti, il secondo in pieno recupero. Al fischio finale, dunque, la squadra di Grosso ha potuto esultare: dopo una sola stagione, i neroverdi sono di nuovo in A.

La lotta promozione, però, non si ferma di certo qui: proprio lo Spezia è ancora assoluto protagonista della corsa alla Serie A insieme al Pisa, al momento secondo. Le due squadre devono ancora affrontare cinque turni di campionato, e la posta in gioco è molto alta.

Da un lato il Pisa sogna un ritorno in A che manca dal 1991, dall’altro la squadra di D’Angelo vuole regalare una promozione dopo due stagioni consecutive in Serie B: la corsa promozione entra sempre più nel vivo.

Lotta promozione Serie B, la situazione del Pisa

La squadra di Inzaghi è stata fin qui protagonista di un cammino importante, che sta facendo sognare tanti tifosi nerazzurri. Come anticipato, il Pisa non torna in Serie A dalla stagione 1990/91, e dunque punta a un traguardo storico.

I nerazzurri si trovano al secondo posto a quota 66 punti, 7 in più dello Spezia che insegue. Nella lotta finale per la promozione, il Pisa affronterà Cremonese (quarta a -6 proprio dallo Spezia), Brescia, Frosinone, Bari e Sudtirol. Se entrambe le squadre dovessero vincere tutte le gare a disposizione, gli uomini di Inzaghi festeggerebbero la promozione in Serie A a due giornate dalla fine, perché lo Spezia non potrebbe recuperare più di 6 punti.

Il percorso dello Spezia

Dall’altra parte lo Spezia dovrebbe sperare in almeno tre passi falsi del Pisa per agganciare ed eventualmente superare il club nerazzurro. I bianconeri sono terzi con 59 punti, sei in più della Cremonese quarta. Nella corsa finale lo Spezia affronterà Cosenza, Frosinone, Salernitana, Reggiana e la stessa Cremonese.

Un cammino più complicato rispetto a quello del Pisa, complice la posizione in classifica, ma con un punto a suo favore. Se le due squadre dovessero arrivare a pari punti, infatti, sarebbe lo Spezia a guadagnare la promozione: i bianconeri hanno vinto 3-2 lo scontro diretto al ritorno, mentre all’andata finì 2-2.

I calendari di Pisa e Spezia a confronto

La corsa alla promozione entra ormai nelle fasi cruciali per la Serie B, e la lotta tra Pisa e Spezia può regalare grandi emozioni fino all’ultimo. Una poltrona (la più ambita) per due: nerazzurri e bianconeri si sfidano per un posto in Serie A.

34esima giornata

Spezia-Cosenza

Pisa-Cremonese

35esima giornata

Frosinone-Spezia

Brescia-Pisa

36esima giornata

Pisa-Frosinone

Spezia-Salernitana

37esima giornata

Bari-Pisa

Reggiana-Spezia

38esima giornata

Pisa-Sudtirol

Spezia-Cremonese