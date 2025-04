Pallone Serie B (IMAGO)

Si avvicina il momento clou della stagione di Serie B: la Lega ha ufficializzato le date dei playoff e dei playout

Manca sempre meno alla fine della regular season di Serie B, e le gerarchie sono tutt’altro che delineate.

A parte il Sassuolo già promosso e il Pisa – che potrebbe salire già giovedì – tutte le squadre sono in lotta per qualcosa, e sono tante quelle a cavallo tra la zona playoff e quella playout.

Tutto sarà più chiaro nelle prossime settimane, quando si giocheranno le ultime quattro gare. Poi sarà tempo di postseason.

E a proposito di questo, la Lega B nel pomeriggio di oggi – lunedì 28 aprile – ha deliberato le nuove date dei playoff e dei playout.

Il programma di playoff e playout

Come ben noto, in seguito allo slittamento della 34ª giornata ha subìto un rinvio anche la fase a eliminazione diretta, che a questo punto prenderà il via sabato 17 maggio con le due gare del turno preliminare. Per quanto riguarda i playoff, mercoledì 21 e domenica 25 sono in programma le due semifinali, mentre le gare di andata e ritorno valide per la finale si giocheranno giovedì 29 maggio e domenica 1 giugno.

Capitolo playout: 16ª e 17ª si affronteranno in una doppia sfida lunedì 19 maggio e sabato 24 maggio.

Gianluca Lapadula (IMAGO)

Il calendario

Playoff

Turno preliminare (gara secca)

Sabato 17 maggio 2025 – (6ª vs 7ª)



Semifinali (andata e ritorno)

Mercoledì 21 maggio 2025 – (6ª o 7ª vs 3ª)

Domenica 25 maggio 2025 – (3ª vs 6ª o 7ª)



Finale (andata e ritorno)

Giovedì 29 maggio 2025

Domenica 1° giugno 2025

Playout

Lunedì 19 maggio 2025 – (17ª vs 16ª)

Sabato 24 maggio 2025 – (16ª vs 17ª)