Serie B, playout al momento confermati: la situazione

Alla luce di quanto emerso dal Collegio di Garanzia del CONI, i playout di Serie B sono confermati: tutte le novità

Dopo la situazione che si è venuta a creare in Serie B a seguito della vicenda Brescia, sono tanti gli eventi che si sono susseguiti. Fino ad arrivare a lunedì 9 giugno: giornata durante la quale la Salernitana ha presentato ricorso al Tribunale Federale Nazionale chiedendo la sospensione dei playout o, in alternativa, il passaggio del campionato a 21 squadre.

Preso atto della situazione, lo stesso Tribunale ha poi deciso di prendersi del tempo per valutare e approfondire il tutto, rinviando la decisione e comunicando che venerdì 13 giugno alle 15 ci sarà l’udienza di discussione. Due giorni prima dell’andata dello spareggio.

Martedì 10 giugno si è poi arrivati alla risposta del Collegio di Garanzia del CONI, che ha deciso l’inammissibilità del ricorso presentato dalla Salernitana nei confronti del Comunicato della Lega per rinviare i playout, in programma il 19 e il 26 maggio.

A seguire è arrivata anche la rinuncia del Brescia calcio al ricorso nei confronti della penalizzazione di 8 punti (4 da scontare in questa stagione, 4 la prossima al netto dell’iscrizione in Serie C) inferta dalla Corte Federale di appello.

Ma cosa si è deciso alla luce di tutti questi avvenimenti? Alla sera di martedì 10 giugno, la sfida tra Salernitana e Sampdoria non dovrebbe subire variazioni. Il tutto in attesa dell’udienza che il Tribunale Federale Nazionale ha fissato per il 13 giugno, dopo la richiesta presentata dalla Salernitana.

Serie B, il punto sui playout

Si saprà, dunque, solo dopo l’udienza del Tribunale se verrà dato ufficialmente il via libera per giocare il 15 giugno (data prefissata). Altrimenti, il playout verrà spostato, aspettando l’eventuale seconda udienza di discussione del 19 giugno.

Inoltre, da quanto filtra, nella giornata di mercoledì 11 giugno la Lega dovrebbe stilare la nuova classifica con la penalizzazione di 4 punti del Brescia. Di conseguenza, verranno confermate le date e ufficializzate le squadre (Salernitana e Sampdoria) dei playout di Serie B.