Serie B, rinviati i playout: la situazione

Rinviati i playout di Serie B a data da destinarsi

Con un comunicato ufficiale la Lega Serie B ha annunciato a data da destinarsi i playout di Serie B. Sono in atto infatti delle indagini che potrebbero stravolgere la classifica.

La verifica in questione, infatti, dovrebbe essere a carico del Brescia che in caso di penalizzazione comporterebbe alcuni cambi in classifica.

Con la penalizzazione e la retrocessione dei biancoblù il Frosinone sarebbe salvo e a giocarsi i playout sarebbero Sampdoria e Salernitana.

IL COMUNICATO: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, vista la Comunicazione di conclusione delle indagini inviata alla LNPB dalla Procura Federale in data odierna, all’esito degli accertamenti e dell’attività istruttoria svolti a seguito di se-

gnalazione Co.Vi.So.C.; preso atto dell’enunciazione ivi formulata dei fatti per i quali la Procura Federale comunica l’intendimento allo stato di procedere al deferimento, delle norme che si assume essere violate, nonché dell’invito a svolgere le opportune valutazioni agli effetti del regolare svolgimento della Competizione e conseguente programmazione delle gare; attesa la potenziale incidenza di quanto precede sulla Classifica finale e, per l’effetto, sulla programmazione delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025; considerata la necessità di tutelare l’equa competizione e salvaguardare la regolarità del Campionato, nonchè le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei Club; tenuto conto dell’art. 27.2 Statuto LNPB; dispone il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi“.