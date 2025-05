Novità per quanto riguarda i playout di Serie B dopo il caso che riguarda il Brescia: la decisione del Consiglio Federale

Tra Playout di Serie B e la partecipazione delle seconde squadre al prossimo campionato di C, si è tenuto a Roma in sede della FIGC nella gioranta di lunedì 26 maggio il Consiglio Federale.

Uno degli argomenti trattati è stata la situazione che si è creata dopo il rinvio dei Playout di Serie B a causa delle irregolarità amministrative segnalate al Brescia.

La decisione del Consiglio Federale è stata quella di “riposizionare la data della disputa della gara dopo la decisione del secondo grado della Giustizia Sportiva”, come si legge dal comunicato. Precisamente, nelle giornate del 15 e 20 giugno.

Il presidente Gravina ha poi voluto ringraziare gli organi federali per il lavoro svolto: “Grazie alla CoviSoc e alla Procura per il lavoro svolto, e per aver garantito la regolarità dei campionati”.