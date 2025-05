Tutti gli aggiornamenti sulla corsa playoff in Serie B, un posto ancora in bilico tra Cesena e Bari.

Va ormai delineandosi la possibile griglia playoff in Serie B, resta infatti da definire sono l’ultima posizione prima di poter aver un quadro completo. È lotta a due tra Cesena e Bari, ma ai romagnoli potrebbe bastare un solo punto per assicurarsi la partecipazione alla prossima post-season.

Sono cinquanta i punti collezionati dagli uomini di Mignani, rispetto ai quarantasette conquistati dalla squadra di Longo. In caso di arrivo a pari punti sarebbero invece i biancorossi a sorridere, in virtù degli scontri diretti a favore. Il recupero della 34ª giornata, disposto in seguito alla morte di Papa Francesco, sarà dunque decisivo per le sorti di entrambe le squadre.

Tutto ancora in bilico anche per quanto riguarda la corsa al terzo posto, la vittoria della Cremonese contro lo Spezia ha infatti permesso ai grigiorossi di riavvicinarsi alla formazione ligure. Sessantatré contro sessantuno punti, all’orizzonte altri 90 minuti da vivere con il fiato sospeso.

La terza classificata, da regolamento, può prendere parte ai play-off direttamente dalle semifinali, e dispone inoltre sia del doppio risultato a favore che del fattore campo, ovvero la possibilità di disputare le gare di ritorno di semifinale -ed eventuale finale- in casa. Ma cosa dice esattamente il regolamento? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Play-off Serie B, le date e i possibili incroci

I playoff di Serie B inizieranno ufficialmente il prossimo 17 maggio. Da regolamento è previsto innanzitutto un turno preliminare, dove a sfidarsi saranno la quinta classificata, in questo momento la Juve Stabia, e l’ottava classificata, ovvero una tra Cesena e Bari. Nell’altra sfida, invece, si affronteranno la sesta classificata e la settima, posizioni occupate in questo momento da Catanzaro e Palermo. Entrambe le gare si disputeranno sul campo della squadra meglio piazzata al termine della regular season. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si giocheranno i tempi supplementari, che premieranno la squadra con la migliore posizione di classifica in caso di ulteriore equilibro nel punteggio.

Le semifinali avranno invece luogo il 21 maggio, gara d’andata, e il 25 maggio, gara di ritorno. In questo caso la terza classificata, una tra Spezia e Cremonese, affronterà la vincente della sfida secca tra sesta e settima classificata. Viceversa la quarta sfiderà la vincente della gara preliminare tra quinta e ottava. Non sono previsti tempi supplementari, in caso di parità al termine delle doppie sfide a qualificarsi sarà la squadra con la migliore posizione di classifica. Stessa situazione che riguarda anche la finale (andata 29 maggio, ritorno 1 giugno), in caso di parità nel doppio appuntamento sarà la formazione meglio piazzata in regular season ad aggiudicarsi l’ultimo posto per la Serie A.

Le squadre qualificate: ultimo posto ancora in bilico tra Cesena e Bari

Il penultimo turno di Serie B, in attesa del recupero della 34ª giornata, ha ufficializzato altri due verdetti in zona playoff: Catanzaro e Palermo prenderanno parte alla prossima post-season. Decisive le vittorie contro Sassuolo e Frosinone. Già sicura invece della partecipazione agli spareggi promozione la Juve Stabia, che arrivata a questo punto proverà a blindare il quinto posto. A comporre la griglia ci sono anche Spezia e Cremonese, ancora in lotta per la terza posizione.

L’ottavo e ultimo posto utile, infine, è ancora in bilico tra Cesena e Bari, ai bianconeri potrebbe bastare un punto contro il Modena mentre i biancorossi dovranno cercare di vincere e sperare in un passo falso dei romagnoli. Gli ultimi 90 minuti della stagione saranno sicuramente indicativi.

Serie B, date e orari dei playoff

Turno preliminare (gara unica)

Sabato 17 maggio 2025 (6ᵃ vs 7ᵃ) – ore 17:15;

Sabato 17 maggio (5ᵃ vs 8ᵃ) – ore 19:30

Semifinale (andata)

Mercoledì 21 maggio 2025 (5ᵃ/8ᵃ vs 4ᵃ) – ore 17:15

Mercoledì 21 maggio 2025 (6ᵃ/7ᵃ vs 3ᵃ) – ore 20:30

Semifinale (ritorno)

Domenica 25 maggio 2025 (4ᵃ vs 5ᵃ/8ᵃ) – ore 17:15

Domenica 25 maggio 2025 (3ᵃ vs 6ᵃ/7ᵃ) – ore 19:30

Finali

Giovedì 29 maggio 2025 (andata) – ore 20:30

Domenica 1 giugno 2025 (ritorno) – ore 20:30