Serie B, Monza regina delle rimonte: leader per punti conquistati da situazione di svantaggio

Andrea Petagna (credit – Imago)

Terza rimonta nelle ultime quattro, carattere e qualità: il Monza batte la Juve Stabia e resta in scia alle prime

Il Monza supera la Juve Stabia 2-1 e lo fa ancora una volta ribaltando il risultato. Sotto di un gol – quello di Mosti al 2º minuto, il più veloce di questo campionato di Serie B – la squadra brianzola trova nella ripresa le energie giuste per cambiare la partita e prendersi tre punti pesantissimi nella corsa alla promozione.

Succede spesso, ormai. Contro Avellino, Padova e oggi Juve Stabia, i brianzoli hanno vinto per 2-1, sempre partendo dal risultato di 0-1. Una tendenza che racconta meglio di ogni numero la forza mentale del gruppo guidato da Paolo Bianco, capace di leggere le gare e di incidere nei momenti decisivi.

Anche questa volta il copione si ripete. Il Monza cresce col passare dei minuti, alza il ritmo e nei secondi tempi diventa implacabile: cinque dei sei gol segnati nelle ultime tre vittorie sono arrivati dopo l’intervallo, segnale di una squadra che sa aspettare e colpire.

A mettere la firma sulla rimonta sono Hernani e Petagna. Entrambi raggiungono quota quattro gol stagionali, reti dal peso specifico elevato che raccontano la loro centralità nel gioco offensivo del Monza e la capacità di incidere nei momenti decisivi.

Classifica corta e ritmo da grande

La vittoria mantiene il Monza al terzo posto con 51 punti, a ridosso di Venezia e Frosinone. La Serie B si conferma combattuta e affascinante, con tre squadre racchiuse in due punti a giocarsi la promozione diretta.

Il Monza, grazie a questo successo, dimostra di reggere il passo delle rivali. Nessun passo falso, stessa velocità, stessa ambizione: la pressione non spaventa, anzi sembra alimentare la crescita.

Hernani (credit – Imago)

Mercato e carattere: la forza della rimonta

C’è anche il mercato di gennaio dietro questa solidità. L’arrivo di Hernani, prelevato dal Parma, ha dato esperienza e personalità a un centrocampo già competitivo. Il brasiliano ha segnato già quattro gol da quando è sbarcato in Brianza, spesso decisivi.

Il Monza è la squadra che ha raccolto più punti partendo da situazioni di svantaggio, 16 per l’esattezza, come già accaduto contro Modena e Catanzaro, vittorie sempre per 2-1. Una qualità che nasce dal lavoro quotidiano, dalla profondità della rosa e da una convinzione ormai evidente: finché c’è tempo, questa squadra crede sempre nella rimonta.

A cura di Carlo Mignolli