Serie B, la Sampdoria vince il playout d’andata contro la Salernitana 2-0

È la Sampdoria a vincere il playout d’andata: decisive contro la Salernitana le reti di Meulensteen al 39′ e di Courto all’86’

Finisce 2-0 per la Sampdoria il playout d’andata di Serie B.

A decidere la vittoria dei blucerchiati contro la Salernitana sono state le reti al 39′ di Meulensteen e all’86’ di Courto

Il ritorno si giocherà allo stadio Arechi di Salerno venerdì prossimo, 20 giugno, alle ore 20:30.

Gli uomini di Evani devono riuscire a difendere il vantaggio conquistato in questa andata, quelli di Marino per restare in B devono vincere con almeno due gol di scarto.

Nervosismo negli ultimi minuti

Finale con tanto nervosismo quello andato in scena tra la Sampdoria e la Salernitana. I blucerchiati, infatti, sono rimasti in 10 uomini per l’espulsione al 92′ di Fabio Borini.

Pochi minuti dopo, però, anche tra i granata è arrivato un cartellino rosso. Al 94′ a Aureliano ha espulso Peter Stojanovic per una manata sul viso a Ioannou.

Come funzionano i playout di Serie B

La Sampdoria nel ritorno di venerdì prossimo per restare in B deve difendere il vantaggio guadagnato all’andata. I blucerchiati, infatti, eviterebbero la retrocessione in caso di vittoria, pareggio o sconfitta con un solo gol di scarto nella partita dell’Arechi.

Al contrario alla Salernitana serve una vittoria con almeno due gol di scarto. In caso di parità di gol tra l’andata e il ritorno tra le due squadre, infatti, a restare in B è quella che ha concluso il campionato con una posizione migliore.