Serie B, Juve Stabia-Bari si recupera il 4 dicembre
Ufficiale la data del recupero di Juve Stabia-Bari in Serie B
La partita originariamente prevista per mercoledì 29 ottobre tra Juve Stabia e Bari verrà giocata il 4 dicembre alle 19:30.
La gara, infatti, era stata rinviata su decisione del presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, sulla base delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia.
Adesso, dunque, la Lega Serie B ha reso note data e orario per il recupero della sfida valida per la 10ª giornata.
Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a seguito del C.U. LNPB n. 45 del 25 ottobre u.s.; visto l’art. 28.1 dello Statuto LNPB; dispone che il recupero della gara JUVE STABIA – BARI, valida per la 10ª giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026, sia programmato come segue: Giovedì 4 dicembre 2025, ore 19.30”