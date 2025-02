Serie B, il programma della 27esima giornata

Tutto quello che c’è da sapere sulla prossima giornata di Serie B

La Serie B prosegue spedita. Tutte e venti le squadre coinvolte sono alla ricerca di punti importanti per conseguire il proprio obiettivo.

Nell’ultima giornata il Sassuolo ha maturato un’importante distanza dalle avversarie, considerando i pareggi di Spezia e Pisa. Intanto, prosegue la lotta sia per le prime posizioni, che quelle playoff, playout e per la zona retrocessione: il campionato di Serie B è giunto alla ventisettesima giornata.

In programma vari incontri di cartello, tra cui Sampdoria-Sassuolo, sfida tra due squadre impegnate in due lotte quasi agli antipodi in classifica. Il Pisa secondo ospiterà una lanciatissima Juve Stabia, mentre lo Spezia in casa riceverà la visita del Catanzaro. Da segnalare anche l’incontro tra Cremonese e Cesena e Salernitana e Frosinone. Ma non solo: nessuna partita nel campionato è scontata, con ogni settimana molti retroscena.

Analizziamo insieme la prossima giornata di campionato.

Serie B, il programma delle partite

Venerdì 21febbraio

Ore 20:30:

Sampdoria-Sassuolo

Sabato 22 febbraio

Ore 15:00:

Pisa-Juve Stabia

Cittadella-Modena

Mantova-Bari

Reggiana-Carrarese

Ore 17:15:

Cremonese-Cesena

Domenica 23 febbraio:

Ore 15:00:

Spezia-Catanzaro

Brescia-Sudtirol

Cosenza-Palermo

Ore 17:15:

Salernitana-Frosinone

--> --> -->-->