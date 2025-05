La Serie B entra nella fase più cruciale dell’anno: diversi verdetti hanno definito i primi club che parteciperanno alla stagione 2025/2026

La stagione sta entrando sempre più nel vivo, e in Serie B è già il momento dei primi verdetti. Con le promozioni di Sassuolo e Pisa sono già stati definite le prime due squadre che l’anno prossimo giocheranno in Serie A.

Successivamente si passerà ai playoff e ai playout per definire chi parteciperà alla prossima Serie B, con un occhio anche verso i playoff di Serie C, giunti ormai alla fase nazionale dopo i primi due turni. Nel frattempo, diversi club sono già certi della partecipazione alla Serie B 2025/2026.

Tra questi, anche chi ha già ottenuto la promozione dalla Serie C: Padova, Virtus Entella e Avellino hanno già festeggiato dopo aver vinto i rispettivi gironi nella regular season, e dunque faranno parte della prossima Serie B. Anche il Monza, già retrocesso aritmeticamente, tornerà in B dopo 3 anni.

Con diverse partite ancora da giocare, però, nulla è certo. L’ultima giornata di Serie B sarà decisiva per stabilire le ultime retrocesse insieme al Cosenza, oltre a definire le partecipanti ai playoff e ai playout.

Serie B, le partecipanti alla stagione 2025/2026

Come anticipato, però, alcune squadre sono già certe della partecipazione alla stagione 2025/2026, in attesa di definire playoff e playout.

Monza (retrocesso dalla Serie A)

Spezia *

Cremonese *

Juve Stabia *

Catanzaro *

Palermo *

Cesena *

Bari *

Modena

Sudtirol

Reggiana

Carrarese

Mantova

Brescia **

Sampdoria **

Frosinone **

Salernitana **

Cittadella **

Padova (promosso dalla Serie C)

Virtus Entella (promossa dalla Serie C)

Avellino (promosso dalla Serie C)

*= può giocare i playoff

**= può giocare i playout

Serie B 2025/2026, chi può partecipare

Saranno da tenere d’occhio anche la classifica di Serie A e i playoff di Serie C. Per quanto riguarda il massimo campionato, a due giornate dalla fine ci sono Empoli e Lecce in zona retrocessione, dopo la vittoria del Venezia sulla Fiorentina.

Dall’altra parte, si aspetta il ritorno della fase nazionale dei playoff. All’andata l’Atalanta U23 ha vinto in maniera netta per 7-1 con la Torres, mentre Crotone, Giana Erminio e Catania hanno superato rispettivamente Feralpisalò, Monopoli e Catania. Tutto in equilibrio, infine, tra Rimini e Vis Pesaro, che hanno pareggiato 1-1.