Serie B 2025/26, tutte le date: quando inizia e quando finisce

Le novità sulla stagione sportiva 2025/26 comunicate dall’Assemblea di Lega Serie B: ecco le date del prossimo campionato.

L’Assemblea di Lega Serie B si è riunita a Milano per comunicare le novità sulla stagione sportiva 2025/26. Per iniziare: “In apertura le congratulazioni del Presidente Bedin, a nome di tutta la famiglia della B, a Us Sassuolo e Virtus Entella per le promozioni raggiunte nei rispettivi campionati di Serie BKT e Serie C NOW“.

Sono state poi annunciate le date della prossima stagione sportiva di Serie B. “L’Assemblea ha approvato le date di inizio e fine campionato di Serie BKT della stagione sportiva 2025/2026. Il via è previsto per venerdì 22 agosto, mentre la chiusura il weekend dell’8-10 maggio 2026“.

Comunicato anche un aggiornamento sui lavori delle due Commissioni interne riguardanti la ‘Sostenibilità economico-finanziaria’ e la ‘Valorizzazione dei giovani’. Gli incontri sono proseguiti in queste settimane generando le proposte che sono state illustrate e discusse oggi, giovedì 17 aprile.

Annunciata inoltre la costituzione di una terza commissione Infrastrutturale dedicata ai temi degli stadi e dei centri sportivi.

Le comunicazioni dell’Assemblea della Lega

L’Assemblea della Lega ha anche comunicato novità sulla Primavera. “La Supercoppa Primavera 2 2024/2025 verrà disputata fra le due squadre che vinceranno i propri gironi martedì 20 maggio al centro tecnico di Coverciano, preceduta al mattino da un workshop di carattere tecnico sui giovani“.

Per concludere: “Adottato infine il regolamento riguardante il Fondo Ammende decise dal Giudice sportivo, che andrà a finanziare politiche di responsabilità sociale e vivai secondo i dettami dell’art.33 dello Statuto FIGC“.