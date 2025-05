Serie B, i verdetti finali della stagione 2024/2025

I verdetti finali della stagione: tra promosse, retrocesse, playoff e playout

L’ultima giornata di Serie B, il recupero del 34° turno, ha regalato emozioni e sorprese.

Con tutte le gare in contemporanea e continui cambi di risultati, i tifosi hanno dovuto attendere il triplice fischio su tutti i campi per capire i verdetti che questa stagione regolare ha decretato.

Ora spazio a payoff e playout ma non sono di certo mancate le rivelazioni in positivo e in negativo.

Ecco tutti i verdetti finali dopo 38 partite.

Sassuolo e Pisa in Serie A: ecco chi farà i playoff

Sassuolo e Pisa tornano ufficialmente in Serie A: la prima dopo un solo anno d’assenza; i toscani, invece, lo fanno dopo 34 anni dall’ultima volta.

E poi c’è il terzo e ultimo posto a disposizione che verrà assegnato con i playoff. Chi saranno le squadre che lotteranno per la promozione? Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena e Palermo.

Le squadre ai playout e le retrocesse

Non solo Serie A. C’è chi lotta per restare anche nel campionato di Serie B: i playout per Frosinone e Salernitana diventano l’ultima opportunità per non perdere il proprio posto.

Chi sicuramente non prenderà parte alla prossima stagione di Serie B saranno Cosenza, Cittadella e Sampdoria.