Serie B, il programma della 26esima giornata

Tutto quello che c’è da sapere sulla prossima giornata di Serie B

La Serie B prosegue spedita. Tutte e venti le squadre coinvolte sono alla ricerca di punti importanti per conseguire il proprio obiettivo.

Dalla corsa a tre in testa tra Sassuolo, Pisa e Spezia alla lotta playoff, fino alle squadre coinvolte per evitare i playout e la zona retrocessione: il campionato di Serie B è giunto alla ventiseiesima giornata.

In programma vari incontri di cartello, tra cui Bari-Cremonese, sfida importante nella lotta playoff. La capolista Sassuolo farà visita al Brescia di Maran, mentre il Pisa di Inzaghi, dopo la prima sconfitta interna in campionato rimediata contro il Cittadella, è chiamata a rialzarsi in casa del Cesena, forte del successo contro la Reggiana. Ma non solo: nessuna partita nel campionato è scontata, con ogni settimana molti retroscena.

Analizziamo insieme la prossima giornata di campionato.

Serie B, il programma delle partite

Venerdì 14 febbraio

Ore 20:30:

Catanzaro-Cittadella

Sabato 15 febbraio

Ore 15:00:

Modena-Spezia

Carrarese-Salernitana

Sudtirol-Sampdoria

Sassuolo-Brescia

Ore 17:15:

Bari-Cremonese

Domenica 16 febbraio:

Ore 15:00:

Palermo-Mantova

Frosinone-Reggiana

Juve Stabia-Cosenza

Ore 17:15:

Cesena-Pisa.

