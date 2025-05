Playout Serie B: date, orari, partite e tutto quello che c’è da sapere

Tutti gli aggiornamenti sui Playout in Serie B: ecco le protagoniste

Il campionato di Serie B giunge al termine. Dopo 34 giornate, il torneo cadetto ha visto il ritorno in Serie A di Sassuolo e Pisa. Ma ci sono ancora diversi verdetti da definire. A partire dai playout.

Ma andiamo per gradi: chi giocherà questa sfida? Ai playout accederanno la 16esima e la 17esima forza del campionato. Verranno, però, disputate due gare.

La sfida di andata verrà giocata in casa della squadra piazzata peggio il prossimo lunedì 19 maggio alle 20:30. La sfida di ritorno, invece, verrà disputata sette giorni più tardi: lunedì 26 maggio allo stesso orario.

Cosa succede in caso di parità di punteggio tra la gara di andata e quella di ritorno? In tal caso, si andrebbe a salvare la squadra arrivata al 16esimo posto in classifica.

Serie B, l’accoppiamento playout

Lunedì 19 maggio: Frosinone – Salernitana

Lunedì 26 maggio: Salernitana – Frosinone