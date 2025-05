Serie A, quando si giocano le partite della 38^ giornata

Quando si giocano le partite dell’ultimo turno di Serie A

Quella della Serie A 2024/25 sarà un’ultima giornata interessantissime, con tanti verdetti ancora in ballo, in primis quello sulla vincitrice dello scudetto.

Inoltre, è ancora da assegnare l’ultimo posto valido per la qualificazione in Champions League, conteso da Juventus, Roma e Lazio, e sono ancora da decretare le due squadre che seguiranno il Monza in Serie B.

Ma quando si giocheranno le partite della 38^giornata? Di certo nel weekend del 24 e 25 maggio, ma non sono ancora stati resi noti date e orari.

Le partite di Inter e Napoli potrebbero essere anticipate per permettere di giocare l’eventuale spareggio in caso i arrivo a pari punti. Da capire quando si giocheranno le altre.

Serie A, la divisione delle partite dell’ultima giornata

Per capire come verranno divise le 10 partite dell’ultimo turno, si deve procedere alla divisione delle gare in base alla posta in palio. Di certo, le partite di Napoli e Inter si giocheranno in contemporanea, così come tutte quelle valide per un piazzamento europeo o per la salvezza. Le uniche due ininfluenti per la classifica saranno Milan-Monza e Bologna-Genoa, che non avranno quindi particolari vincoli di giorno e orario di svolgimento.

Le partite delle due pretendenti per lo scudetto dovrebbero essere anticipate, ancora da capire a quale giorno, in modo da liberare il posto nel calendario per giocare l’eventuale spareggio scudetto. Si attende un comunicato ufficiale della Lega per avere il quadro completo.