Sono arrivate anche le parole del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli al termine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A che si è svolta oggi, lunedì 16 febbraio.

Simonelli ha dichiarato: “Caso Inter-Juventus? Non si viene qui per litigare di cose di campo. Credo che il mio parere tecnico a riguardo conti poco. È evidente che ci sia stato un errore. Serve che queste cose non si verifichino. Il problema è come evitare che questi errori si ripetano”

Ha poi proseguito parlando del protocollo VAR: “Se avessero ascoltato noi, che già da tempo sosteniamo che il protocollo VAR per l’impossibilità di intervenire sui cartellini gialli non è adeguato, la situazione sarebbe già risolta da tempo”

Ha infine concluso: “Per me il VAR dovrebbe poter intervenire su tutti i cartellini gialli, non solo sui secondi. Il VAR ci dovrebbe aiutare in ogni situazione. Non è possibile che, a causa si un protocollo scritto da chi non conosce il gioco del calcio, non possa farlo”.