Serie A, seconda sosta senza esoneri: non accadeva dalla stagione 2017/2018

Redazione 7 Ottobre 2025
serie-a-imago-gpo-interna
Serie A

Il dato

La nuova stagione inverte il trend. Dopo 6 giornate di campionato, la Serie A arriva alla seconda sosta per le nazionali senza nessun esonero.

Una statistica che fa notizia perché non accadeva dalla stagione 2017/2018.

Dal Chievo fino alla Roma, ecco chi – negli ultimi otto anni – è stato esonerato nelle prime giornate del campionato.

  • 2018-19 – Chievo (Gian Piero Ventura per Lorenzo D’Anna), Genoa (Ivan Juric per Davide Ballardini)
  • 2019-20 – Milan (Stefano Pioli per Marco Giampaolo).
  • 2020-21 – Fiorentina (Cesare Prandelli per Giuseppe Iachini).
  • 2021-22 – Cagliari (Walter Mazzarri per Leonardo Semplici), Verona (Igor Tudor per Eusebio Di Francesco).
  • 2022-23 – Monza (Raffaele Palladino per Giovanni Stroppa), Bologna (Luca Vigiani per Sinisa Mihajlovic).
  • 2023-24 – Empoli (Aurelio Andreazzoli per Paolo Zanetti).
  • 2024-25 – Roma (Ivan Juric per Daniele De Rossi).