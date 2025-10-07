Serie A, seconda sosta senza esoneri: non accadeva dalla stagione 2017/2018
Il dato
La nuova stagione inverte il trend. Dopo 6 giornate di campionato, la Serie A arriva alla seconda sosta per le nazionali senza nessun esonero.
Una statistica che fa notizia perché non accadeva dalla stagione 2017/2018.
Dal Chievo fino alla Roma, ecco chi – negli ultimi otto anni – è stato esonerato nelle prime giornate del campionato.
- 2018-19 – Chievo (Gian Piero Ventura per Lorenzo D’Anna), Genoa (Ivan Juric per Davide Ballardini)
- 2019-20 – Milan (Stefano Pioli per Marco Giampaolo).
- 2020-21 – Fiorentina (Cesare Prandelli per Giuseppe Iachini).
- 2021-22 – Cagliari (Walter Mazzarri per Leonardo Semplici), Verona (Igor Tudor per Eusebio Di Francesco).
- 2022-23 – Monza (Raffaele Palladino per Giovanni Stroppa), Bologna (Luca Vigiani per Sinisa Mihajlovic).
- 2023-24 – Empoli (Aurelio Andreazzoli per Paolo Zanetti).
- 2024-25 – Roma (Ivan Juric per Daniele De Rossi).