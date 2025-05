Ecco quanto vale ogni posizione in classifica in Serie A al termine di questa stagione 2024-2025.

Siamo arrivati ormai al termine di questa stagione 2024-25. Manca solo una giornata e si stabiliranno definitivamente gli ultimi verdetti.

Dalla lotta scudetto alla salvezza quest’anno si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti gioco.

Da non dimenticare poi la lotta per le competizioni europee. Ancora da definire quindi la quarta squadra in Champions League e i club che giocheranno in Europa e Conference League.

Ma quanto vale ogni posizione in classifica in Serie A? Ecco tutti i ricavi dei club.

Serie A, i ricavi per ogni posizione in classifica

Arrivati ormai alla fine di questa Serie A è tempo di fare i conti anche con i guadagni stagionali. Guardando anche i dati della scorsa stagione, la prima posizione in classifica vale poco meno di 19 milioni di euro, mentre per l’ultimo posto è previsto poco meno di 400mila euro.

Il bottino più alto è per le prime tre classificate. In ordine 18,7 milioni di euro per chi vincerà o scudetto. Intorno ai 15,7 milioni di euro per la seconda e 13,5 milioni di euro per la terza. Per poi scendere a 11,2 milioni, 9,7milioni e 8,2 milioni di euro per quarta, quinta e sesta classificata.

Serie A, quanto vale ogni posizione in classifica

Si riduce invece la differenza di guadagno per le posizioni successive. Il settimo posto vale infatti 6,7 milioni di euro, mentre a scendere, i club in ottava, nona e decima posizione otterranno 5,9 milioni, 5,2 milioni e 4,5 milioni di euro. Poco cambia anche per le tre posizioni successive, rispettivamente con 3,7 milioni, 3,4 milioni e 2,9 milioni di euro.

Si passa poi alla parte bassa della classifica. Dai 2,6 milioni del quattordicesimo posto passando dai 2,2 milioni del quindicesimo fino ai 1,8 milioni di euro per il sedicesimo. Per le ultime quattro posizioni di Serie A invece i ricavi saranno rispettivamente 1,5 milioni, 1,1 milione, 700 mila e 400mila euro.