La settima giornata della Serie A 2025/26 è quella con meno gol della storia: il dato

Con 11 gol in 10 partite la giornata appena conclusa è il turno di Serie A in cui sono stati segnati meno gol della storia

Non è stato lo spettacolo a caratterizzare questa giornata di Serie A appena conclusa. Questo settimo turno, infatti, è quello con meno gol della storia del campionato italiano.

Nelle 10 gare giocate, infatti, sono stati segnati solamente 11 gol. Quattro di questi 10 match sono terminati 0-0 e altri due 1-0.

La Serie A batte il record negativo dell’11ª giornata del campionato 2004/2005 in cui i gol segnati erano stati 13 in 10 partite.

Per trovare un dato peggiore dell’attuale giornata bisogna tornare alla 27ª giornata del campionato 1968/1969 in cui i gol furono solamente 6 anche se il campionato era a 16 squadre e non a 20.