Il programma della 31ᵃ giornata: Inter-Roma si gioca il giorno di Pasqua. Il calendario completo del weekend

La Serie A, come nella scorsa stagione, non si ferma neanche il giorno di Pasqua. Proprio domenica 5 aprile, alle ore 20:45, si giocherà infatti Inter-Roma, tra i big match della 31ᵃ giornata.

La sfida tra la squadra di Chivu e quella di Gasperini non sarà l’unica a giocarsi in quella domenica. Alle ore 15:00 si giocherà infatti Cremonese-Bologna, mentre alle 18:00 prenderà il via la sfida tra Pisa e Torino.

In quella giornata è in programma anche l’incrocio tra Napoli e Milan, in programma per lunedì 6 aprile alle ore 20:45. Qualche ora prima si giocherà anche Juventus-Genoa, con calcio d’inizio alle ore 18:00.

Di seguito il programma completo.

Serie A, il programma della 31ᵃ giornata

Lecce-Atalanta (sabato 4 aprile, ore 15:00)

Sassuolo-Cagliari (sabato 4 aprile, ore 15:00)

Verona-Fiorentina (sabato 4 aprile, ore 18:00)

Lazio-Parma (sabato 4 aprile, ore 20:45)

Cremonese-Bologna (domenica 5 aprile, ore 15:00)

Pisa-Torino (domenica 5 aprile, ore 18:00)

Inter-Roma (domenica 5 aprile, ore 20:45)

Udinese-Como (lunedì 6 aprile, ore 15:00)

Juventus-Genoa (lunedì 6 aprile, ore 18:00)

Napoli-Milan (lunedì 6 aprile, ore 20:45)