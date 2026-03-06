Serie A, Inter-Roma si gioca il giorno di Pasqua. Il programma della 31ᵃ giornata
Il programma della 31ᵃ giornata: Inter-Roma si gioca il giorno di Pasqua. Il calendario completo del weekend
La Serie A, come nella scorsa stagione, non si ferma neanche il giorno di Pasqua. Proprio domenica 5 aprile, alle ore 20:45, si giocherà infatti Inter-Roma, tra i big match della 31ᵃ giornata.
La sfida tra la squadra di Chivu e quella di Gasperini non sarà l’unica a giocarsi in quella domenica. Alle ore 15:00 si giocherà infatti Cremonese-Bologna, mentre alle 18:00 prenderà il via la sfida tra Pisa e Torino.
In quella giornata è in programma anche l’incrocio tra Napoli e Milan, in programma per lunedì 6 aprile alle ore 20:45. Qualche ora prima si giocherà anche Juventus-Genoa, con calcio d’inizio alle ore 18:00.
Di seguito il programma completo.
Serie A, il programma della 31ᵃ giornata
- Lecce-Atalanta (sabato 4 aprile, ore 15:00)
- Sassuolo-Cagliari (sabato 4 aprile, ore 15:00)
- Verona-Fiorentina (sabato 4 aprile, ore 18:00)
- Lazio-Parma (sabato 4 aprile, ore 20:45)
- Cremonese-Bologna (domenica 5 aprile, ore 15:00)
- Pisa-Torino (domenica 5 aprile, ore 18:00)
- Inter-Roma (domenica 5 aprile, ore 20:45)
- Udinese-Como (lunedì 6 aprile, ore 15:00)
- Juventus-Genoa (lunedì 6 aprile, ore 18:00)
- Napoli-Milan (lunedì 6 aprile, ore 20:45)