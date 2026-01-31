Serie A, il programma della 25ª e 26ª giornata: Inter-Juventus sabato sera

Il programma della 25ª e 26ª giornata del campionato di Serie A

La Lega Serie A ha reso noto il programma della 25ª e 26ª giornata di campionato.

Il venticinquesimo turno inizierà il 13 febbraio con Pisa-Milan, mentre si chiuderà con Cagliari-Lecce del 16 febbraio.

Nel weekend successivo, le prime a scendere in campo saranno Sassuolo e Verona. Chiuderà la giornata la partita tra Bologna e Udinese.

25ª GIORNATA

13/02/2026 Venerdì 20.45 | Pisa – Milan

14/02/2026 Sabato 15.00 | Como – Fiorentina

14/02/2026 Sabato 18.00 | Lazio – Atalanta

14/02/2026 Sabato 20.45 | Inter – Juventus

15/02/2026 Domenica 12.30 | Udinese – Sassuolo

15/02/2026 Domenica 15.00 | Cremonese – Genoa

15/02/2026 Domenica 15.00 | Parma – Hellas Verona

15/02/2026 Domenica 18.00 | Torino – Bologna

15/02/2026 Domenica 20.45 | Napoli – Roma

16/02/2026 Lunedi 20.45 | Cagliari – Lecce

26ª GIORNATA

20/02/2026 Venerdì 20.45 | Sassuolo – Hellas Verona

21/02/2026 Sabato 15.00 | Juventus – Como

21/02/2026 Sabato 18.00 | Lecce – Inter

21/02/2026 Sabato 20.45 | Cagliari – Lazio

22/02/2026 Domenica 12.30 | Genoa – Torino

22/02/2026 Domenica 15.00 | Atalanta – Napoli

22/02/2026 Domenica 18.00 | Milan – Parma

22/02/2026 Domenica 20.45 | Roma – Cremonese

23/02/2026 Lunedì 18.30 | Fiorentina – Pisa

23/02/2026 Lunedì 20.45 | Bologna – Udinese