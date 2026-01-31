Serie A, il programma della 25ª e 26ª giornata: Inter-Juventus sabato sera
Il programma della 25ª e 26ª giornata del campionato di Serie A
La Lega Serie A ha reso noto il programma della 25ª e 26ª giornata di campionato.
Il venticinquesimo turno inizierà il 13 febbraio con Pisa-Milan, mentre si chiuderà con Cagliari-Lecce del 16 febbraio.
Nel weekend successivo, le prime a scendere in campo saranno Sassuolo e Verona. Chiuderà la giornata la partita tra Bologna e Udinese.
25ª GIORNATA
13/02/2026 Venerdì 20.45 | Pisa – Milan
14/02/2026 Sabato 15.00 | Como – Fiorentina
14/02/2026 Sabato 18.00 | Lazio – Atalanta
14/02/2026 Sabato 20.45 | Inter – Juventus
15/02/2026 Domenica 12.30 | Udinese – Sassuolo
15/02/2026 Domenica 15.00 | Cremonese – Genoa
15/02/2026 Domenica 15.00 | Parma – Hellas Verona
15/02/2026 Domenica 18.00 | Torino – Bologna
15/02/2026 Domenica 20.45 | Napoli – Roma
16/02/2026 Lunedi 20.45 | Cagliari – Lecce
26ª GIORNATA
20/02/2026 Venerdì 20.45 | Sassuolo – Hellas Verona
21/02/2026 Sabato 15.00 | Juventus – Como
21/02/2026 Sabato 18.00 | Lecce – Inter
21/02/2026 Sabato 20.45 | Cagliari – Lazio
22/02/2026 Domenica 12.30 | Genoa – Torino
22/02/2026 Domenica 15.00 | Atalanta – Napoli
22/02/2026 Domenica 18.00 | Milan – Parma
22/02/2026 Domenica 20.45 | Roma – Cremonese
23/02/2026 Lunedì 18.30 | Fiorentina – Pisa
23/02/2026 Lunedì 20.45 | Bologna – Udinese