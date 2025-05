La Lega Serie A ha reso noti i premi stagionali. Scott McTominay è l’MVP 2024/2025, in porta vince Svilar, Nico Paz il migliore under 23

Triplice fischio per la Serie A 2024/2025. Ieri, 23 maggio, il Napoli si è laureato Campione d’Italia. La formazione allenata da Antonio Conte ha vinto il quarto scudetto della sua storia.

In attesa delle ultime partite stagionali che andranno in scena tra sabato 24 maggio e domenica 25, la Lega Serie A ha reso noti i premi stagionali. I riconoscimenti sono 6: miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, under 23 e l’MVP del campionato.

La Lega ha reso noti i parametri tramite i quali sono stati assegnati i vari premi: “I vincitori sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali.

Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione“.

McTominay MVP, Conte il migliore di tutti

Chi se non lui. Dopo una stagione da 10 in pagella, Scott McTominay è stato nominato MVP della Serie A 2024/2025. Lo scozzese, arrivato a Napoli la scorsa estate dal Manchester United, è diventato in poco tempo un pilastro della squadra di Antonio Conte.

Anche l’allenatore del Napoli è stato celebrato con un premio stagionale. L’ex Juventus è stato nominato Coach of the season 2024/2025. Conte si è consacrato tra i più grandi allenatori del calcio italiano vincendo il quinto scudetto su una panchina di Serie A.

Svilar, Retegui e non solo: i premi stagionali

Oltre l’MVP, la Lega Serie A ha premiato i migliori giocatori per ogni ruolo. In porta, il premio è andato a Mile Svilar della Roma. Alessandro Bastoni dell’Inter è stato votato miglior difensore della stagione. Il titolo di miglior centrocampista è stato assegnato a Tijjani Reijnders del Milan.

Mateo Retegui dell’Atalanta, capocannoniere del campionato, è stato eletto MVP dell’attacco. Nico Paz del Como ha vinto il premio come migliore under 23 della Serie A.