Alla “Cetilar Arena” il Pisa ospita la Lazio: ecco le formazioni ufficiali

Il Pisa per il terzo risultato utile consecutivo, la Lazio per bissare la vittoria della scorsa giornata contro la Juventus. Alla “Cetilar Arena” i nerazzurri ospitano i biancocelesti nel posticipo della nona giornata di Serie A.

I padroni di casa sono reduci da 2 pareggi contro Hellas Verona (0-0) e Milan (2-2). Attualmente il Pisa occupa la diciottesima posizione in classifica, in piena lotta per la salvezza. Cuadrado e compagni sono alla ricerca del primo successo in Serie A, un risultato che potrebbe essere difficile da ottenere nella prossima sfida.

I ragazzi di Alberto Gilardino affronteranno la Lazio, reduce dalla vittoria per 1-0 contro la Juventus. All’Olimpico i biancocelesti hanno ritrovato i 3 punti dopo 2 pareggi consecutivi contro Torino (3-3) e Atalanta (0-0). In classifica la Lazio è dodicesima, con 11 punti in 8 gare. In caso di vittoria, i biancocelesti salirebbero all’ottavo posto superando Udinese e Atalanta e portandosi a pari punti con la Cremonese.

Ecco le formazioni ufficiali della sfida tra Pisa e Lazio.

Pisa-Lazio, le formazioni ufficiali

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino

A disposizione:Nicolas, Scuffet, Leris, Jojholt, Meister, Akinsanmiro, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Kandje, Bonfanti, Lorran.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendozi; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore Sarri

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Provstgaard, Lazzari.

Dove vedere la partita

La partita tra Pisa e Lazio, valevole per il nono turno di Serie A, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251) e su DAZN previa abbonamento. Il match sarà visibile in streaming anche sull’app Now TV.