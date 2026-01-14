Questo sito contribuisce all'audience di

Serie a, svelati gli orari della 23ª e 24ª giornata: ecco quando si gioca

Redazione 14 Gennaio 2026
Pallone Serie A

Svelati tutti gli orari degli anticipi e dei posticipi della 23ª e 24ª giornata, e dei quarti di finale di Coppa Italia

Continua il programma della Serie A 2025/2026 e la Lega si porta avanti, annunciando tutti gli orari della 23ª e 24ª giornata, insieme al programma dei quarti di finale di Coppa Italia.

La 23ª giornata si giocherà in un weekend allungato, tra il 30 gennaio e il 3 febbraio. Ad aprire le danze sarà l’anticipo del venerdì con Lazio-Genoa, e chiuderà con Bologna-Milan martedì sera alle 20:45.

Di seguito dunque, riportiamo tutti gli orari dettagliati di anticipi e posticipi di Serie A della 23ª e 24ª giornata.

Anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata

23ª GIORNATA

  • Lazio-Genoa, venerdì 30/01/2026 – 20:45
  • Pisa-Sassuolo, sabato 31/01/2026 – 15:00
  • Napoli-Fiorentina, sabato 31/01/2026 – 18:00
  • Cagliari-Verona, sabato 31/01/2026 – 20:45
  • Torino-Lecce, domenica 01/02/2026 – 12:30
  • Como-Atalanta, domenica 01/02/2026 – 15:00
  • Cremonese-Inter, domenica 01/02/2026 – 18:00
  • Parma-Juventus, domenica 01/02/2026 – 20:45
  • Udinese-Roma, lunedì 02/02/2026 – 20:45
  • Bologna-Milan, martedì 03/02/2026 – 20:45

24ª GIORNATA

  • Verona-Pisa, venerdì 06/02/2026 – 20:45
  • Genoa-Napoli, sabato 07/02/2026 – 18:00
  • Fiorentina-Torino, sabato 07/02/2026 – 20:45
  • Bologna-Parma, domenica 08/02/2026 – 12:30
  • Lecce-Udinese, domenica 08/02/2026 – 15:00
  • Sassuolo-Inter, domenica 08/02/2026 – 18:00
  • Juventus-Lazio, domenica 08/02/2026 – 20:45
  • Atalanta-Cremonese, lunedì 09/02/2026 – 18:30
  • Roma-Cagliari, lunedì 09/02/2026 – 20:45
  • Milan-Como, rinviata alla prima data utile

QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA

  • Inter-Torino, mercoledì 04/02/2026 – 21:00
  • Atalanta-Juventus, giovedì 05/02/2026 – 21:00
  • Napoli-(Fiorentina/Como), martedì 10/02/2026 – 21:00
  • Bologna-Lazio, mercoledì 11/02/2026 – 21:00