Serie a, svelati gli orari della 23ª e 24ª giornata: ecco quando si gioca

Svelati tutti gli orari degli anticipi e dei posticipi della 23ª e 24ª giornata, e dei quarti di finale di Coppa Italia

Continua il programma della Serie A 2025/2026 e la Lega si porta avanti, annunciando tutti gli orari della 23ª e 24ª giornata, insieme al programma dei quarti di finale di Coppa Italia.

La 23ª giornata si giocherà in un weekend allungato, tra il 30 gennaio e il 3 febbraio. Ad aprire le danze sarà l’anticipo del venerdì con Lazio-Genoa, e chiuderà con Bologna-Milan martedì sera alle 20:45.

Di seguito dunque, riportiamo tutti gli orari dettagliati di anticipi e posticipi di Serie A della 23ª e 24ª giornata.

Anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata

23ª GIORNATA

Lazio-Genoa, venerdì 30/01/2026 – 20:45

Pisa-Sassuolo, sabato 31/01/2026 – 15:00

Napoli-Fiorentina, sabato 31/01/2026 – 18:00

Cagliari-Verona, sabato 31/01/2026 – 20:45

Torino-Lecce, domenica 01/02/2026 – 12:30

Como-Atalanta, domenica 01/02/2026 – 15:00

Cremonese-Inter, domenica 01/02/2026 – 18:00

Parma-Juventus, domenica 01/02/2026 – 20:45

Udinese-Roma, lunedì 02/02/2026 – 20:45

Bologna-Milan, martedì 03/02/2026 – 20:45

24ª GIORNATA

Verona-Pisa, venerdì 06/02/2026 – 20:45

Genoa-Napoli, sabato 07/02/2026 – 18:00

Fiorentina-Torino, sabato 07/02/2026 – 20:45

Bologna-Parma, domenica 08/02/2026 – 12:30

Lecce-Udinese, domenica 08/02/2026 – 15:00

Sassuolo-Inter, domenica 08/02/2026 – 18:00

Juventus-Lazio, domenica 08/02/2026 – 20:45

Atalanta-Cremonese, lunedì 09/02/2026 – 18:30

Roma-Cagliari, lunedì 09/02/2026 – 20:45

Milan-Como, rinviata alla prima data utile

QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA

Inter-Torino, mercoledì 04/02/2026 – 21:00

Atalanta-Juventus, giovedì 05/02/2026 – 21:00

Napoli-(Fiorentina/Como), martedì 10/02/2026 – 21:00

Bologna-Lazio, mercoledì 11/02/2026 – 21:00