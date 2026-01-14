Serie a, svelati gli orari della 23ª e 24ª giornata: ecco quando si gioca
Svelati tutti gli orari degli anticipi e dei posticipi della 23ª e 24ª giornata, e dei quarti di finale di Coppa Italia
Continua il programma della Serie A 2025/2026 e la Lega si porta avanti, annunciando tutti gli orari della 23ª e 24ª giornata, insieme al programma dei quarti di finale di Coppa Italia.
La 23ª giornata si giocherà in un weekend allungato, tra il 30 gennaio e il 3 febbraio. Ad aprire le danze sarà l’anticipo del venerdì con Lazio-Genoa, e chiuderà con Bologna-Milan martedì sera alle 20:45.
Di seguito dunque, riportiamo tutti gli orari dettagliati di anticipi e posticipi di Serie A della 23ª e 24ª giornata.
Anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata
23ª GIORNATA
- Lazio-Genoa, venerdì 30/01/2026 – 20:45
- Pisa-Sassuolo, sabato 31/01/2026 – 15:00
- Napoli-Fiorentina, sabato 31/01/2026 – 18:00
- Cagliari-Verona, sabato 31/01/2026 – 20:45
- Torino-Lecce, domenica 01/02/2026 – 12:30
- Como-Atalanta, domenica 01/02/2026 – 15:00
- Cremonese-Inter, domenica 01/02/2026 – 18:00
- Parma-Juventus, domenica 01/02/2026 – 20:45
- Udinese-Roma, lunedì 02/02/2026 – 20:45
- Bologna-Milan, martedì 03/02/2026 – 20:45
24ª GIORNATA
- Verona-Pisa, venerdì 06/02/2026 – 20:45
- Genoa-Napoli, sabato 07/02/2026 – 18:00
- Fiorentina-Torino, sabato 07/02/2026 – 20:45
- Bologna-Parma, domenica 08/02/2026 – 12:30
- Lecce-Udinese, domenica 08/02/2026 – 15:00
- Sassuolo-Inter, domenica 08/02/2026 – 18:00
- Juventus-Lazio, domenica 08/02/2026 – 20:45
- Atalanta-Cremonese, lunedì 09/02/2026 – 18:30
- Roma-Cagliari, lunedì 09/02/2026 – 20:45
- Milan-Como, rinviata alla prima data utile
QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA
- Inter-Torino, mercoledì 04/02/2026 – 21:00
- Atalanta-Juventus, giovedì 05/02/2026 – 21:00
- Napoli-(Fiorentina/Como), martedì 10/02/2026 – 21:00
- Bologna-Lazio, mercoledì 11/02/2026 – 21:00