Serie A, Napoli-Genoa: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali del match tra Napoli e Genoa: le scelte di Antonio Conte e Patrick Vieira nel match del “Maradona”

Il Napoli ospita il Genoa per tornare alla vittoria. Oggi, 5 ottobre alle ore 18:00, la formazione di Antonio Conte riceve i rossoblù di Patrick Vieira.

L’obiettivo degli azzurri è riscattare il ko della scorsa giornata con il Milan. Nel mezzo, McTominay e compagni hanno vinto 2-1 contro lo Sporting CP in Champions League.

Il Genoa è reduce dalla sconfitta per 3-0 contro la Lazio. Al “Ferraris” i ragazzi di Vieira hanno subito un pesante ko e vogliono voltare pagina al più presto.

Due squadre e un unico obiettivo: la vittoria. Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Genoa.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte

A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Gilmour, De Bruyne, Vergara, Elmas, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino, Lang.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. Allenatore: Patrick Vieira

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Martin, Gronbaek, Onana, Ekuban, Carboni, Colombo, Cuenca, Otoa, Fini, Venturino

Dove vedere Napoli-Genoa

La sfida tra Napoli e Genoa, in programma oggi 5 ottobre alle ore 18:00, andrà in scena allo stadio “Diego Armando Maradona”. Il match tra la formazione di Antonio Conte e quella di Patrick Vieira sarà trasmesso in diretta TV su DAZN (su smart tv abilitate) e Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire la partita del sesto turno di Serie A anche in streaming sull’app DAZN e NOW, previa abbonamento.