Serie A, la classifica del 2025: Roma in testa
La classifica della Serie A del 2025: la Roma in testa, Inter seconda, Napoli terzo e Juventus quinta
Pochi giorni e il 2025 volgerà al termine. Si chiude l’anno del quarto scudetto, il secondo in tre anni, e della Supercoppa del Napoli.
La Coppa Italia, invece è stata conquistata dal Bologna di Vincenzo Italiano che ha riportato un trofeo in rossoblù dopo 51 anni.
In Europa è stato l’anno della seconda finale di Champions League in tre anni dell’Inter di Simone Inzaghi, uscita sconfitta contro il PSG.
In Serie A a dominare la classifica dell’anno solare è stata la Roma prima di Claudio Ranieri e ora di Gian Piero Gasperini che ha guadagnato 79 punti in 36 gare.
La classifica dell’anno solare 2025
Come detto a dominare la classifica dell’anno solare è stata la Roma. Al secondo posto, invece, l’Inter prima di Simone Inzaghi e poi di Cristian Chivu. Solamente terzo posto per gli attuali campioni d’Italia. Il Milan, nonostante l’ottavo posto dello scorso anno, si piazza al quinto posto con 68 punti, 2 in meno della Juventus quarta (70).
Dopo il Bologna al sesto posto c’è il Como, vera sorpresa dell’ultimo anno e mezzo. Solo nono posto, invece, per la Lazio prima di Baroni e oggi di Sarri.
La classifica completa del 2025
- Roma 79
- Inter 74
- Napoli 72
- Juventus 70
- Milan 68
- Bologna 59
- Como 58
- Atalanta 55
- Lazio 54
- Torino 44
- Fiorentina 42
- Udinese 42
- Cagliari 40
- Genoa 38
- Parma 35
- Lecce 34
- Verona 31
- Sassuolo 21
- Creomonese 21
- Venezia 16
- Empoli 12
- Pisa 11
- Monza 8