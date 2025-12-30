Serie A, la classifica del 2025: Roma in testa

La classifica della Serie A del 2025: la Roma in testa, Inter seconda, Napoli terzo e Juventus quinta

Pochi giorni e il 2025 volgerà al termine. Si chiude l’anno del quarto scudetto, il secondo in tre anni, e della Supercoppa del Napoli.

La Coppa Italia, invece è stata conquistata dal Bologna di Vincenzo Italiano che ha riportato un trofeo in rossoblù dopo 51 anni.

In Europa è stato l’anno della seconda finale di Champions League in tre anni dell’Inter di Simone Inzaghi, uscita sconfitta contro il PSG.

In Serie A a dominare la classifica dell’anno solare è stata la Roma prima di Claudio Ranieri e ora di Gian Piero Gasperini che ha guadagnato 79 punti in 36 gare.

La classifica dell’anno solare 2025

Come detto a dominare la classifica dell’anno solare è stata la Roma. Al secondo posto, invece, l’Inter prima di Simone Inzaghi e poi di Cristian Chivu. Solamente terzo posto per gli attuali campioni d’Italia. Il Milan, nonostante l’ottavo posto dello scorso anno, si piazza al quinto posto con 68 punti, 2 in meno della Juventus quarta (70).

Dopo il Bologna al sesto posto c’è il Como, vera sorpresa dell’ultimo anno e mezzo. Solo nono posto, invece, per la Lazio prima di Baroni e oggi di Sarri.

La classifica completa del 2025

Roma 79 Inter 74 Napoli 72 Juventus 70 Milan 68 Bologna 59 Como 58 Atalanta 55 Lazio 54 Torino 44 Fiorentina 42 Udinese 42 Cagliari 40 Genoa 38 Parma 35 Lecce 34 Verona 31 Sassuolo 21 Creomonese 21 Venezia 16 Empoli 12 Pisa 11 Monza 8