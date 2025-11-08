Le formazioni ufficiali del derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma oggi, 8 novembre, alle ore 18:00

La Juventus ospita il Torino nel 188^ derby della Mole. Oggi, 8 novembre alle ore 18:00, i bianconeri sfideranno i granata con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo l’1-1 dello scorso 11 gennaio.

Il Torino vuole tornare al successo dopo 10 anni dall’ultimo trionfo nel derby, datato 26 aprile 2015. All’epoca i gol di Darmian e Quagliarella regalarono la vittoria al Toro.

I numeri sono a favore della Juventus. I bianconeri hanno vinto 93 derby della Mole, mentre i successi granata sono 44. L’ultimo confronto tra i due club torinesi è terminato in parità, 1-1. Le reti del match sono state siglate da Kenan Yildiz per la Juve e Nikola Vlasic per il Toro.

Ecco le formazioni ufficiali del 188^ derby della Mole.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Mckennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajili, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Lazaro; Vlasic; Ngonge, Simeone. Allenatore: Marco Baroni

Dove vedere la partita

La sfida tra Juventus e Torino, valevole per l’undicesima giornata di Serie A, andrà in scena oggi, 8 novembre alle ore 18:00. Il derby sarà trasmesso in diretta TV su DAZN e in streaming sull’app, previa abbonamento.