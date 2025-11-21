I giocatori di cinque squadre di Serie A avranno nomi femminili al posto del cognome: l’iniziativa della Lega contro la violenza sulle donne

Martedì 25 novembre 2025 sarà la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

Per sensibilizzare il tema, la Lega Serie A ha proposto un’iniziativa a cui hanno aderito 5 squadre del nostro campionato in vista della 12a giornata.

I giocatori di Cremonese, Lazio, Lecce, Parma e Udinese porteranno infatti un nome femminile al posto del proprio cognome sul retro della maglietta da gioco.

Mogli, madri o fidanzate… la Lega ha reso nota la scelta dei calciatori delle 5 squadre. Emil Audero porterà per esempio il nome Federica; mentre Zaccagni quello della moglie Chiara. Cristina sarà invece la scelta di Adrian Bernabé.

Le iniziative contro la violenza sulle donne negli anni

Negli anni sono state diverse le iniziative proposte dalla Serie A per sensibilizzare questo delicato tema. La più nota è quella del baffo rosso disegnato sotto l’occhio, spesso seguito dall’hastag “Un rosso alla violenza”.

La Serie B ha invece deciso di adottare un pallone ad hoc, dove le trame colorate sono invece state fatte tutte rosa. In questo caso lo slogan della campagna è stato “B4LOVE”. Fasce da capitani rosse invece per la Serie C.