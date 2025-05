La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della 37esima giornata: tranne Genoa-Atalanta, le gare saranno tutte in contemporanea

La Serie A sta entrando nella sua fase più cruciale, con solo due giornate al termine del campionato. Ci sono ancora diversi verdetti in gioco, dallo scudetto alla lotta Champions, fino alla salvezza: tutto è ancora in ballo.

La Lega Serie A ha reso noti date e orari della 37esima giornata, che si giocherà quasi del tutto in contemporanea nella giornata di domenica 18 maggio alle 20:45.

L’unica eccezione riguarda infatti la gara tra Genoa e Atalanta, in programma per sabato 17 alle 20:45.

Inoltre se il Napoli non dovesse vincere lo scudetto già in questa giornata, verrebbero anticipate le partite degli azzurri e dell’Inter per l’ultimo turno di Serie A.

Serie A, le partite della 37esima giornata

Genoa-Atalanta, sabato 17 maggio, ore 20.45

Cagliari-Venezia, domenica 18 maggio, ore 20.45

Fiorentina-Bologna, domenica 18 maggio, ore 20.45

Hellas Verona-Como, domenica 18 maggio, ore 20.45

Inter-Lazio, domenica 18 maggio, ore 20.45

Juventus-Udinese, domenica 18 maggio, ore 20.45

Lecce-Torino, domenica 18 maggio, ore 20.45

Monza-Empoli, domenica 18 maggio, ore 20.45

Parma-Napoli, domenica 18 maggio, ore 20.45

Roma-Milan, domenica 18 maggio, ore 20.45