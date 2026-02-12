Le designazioni arbitrali per la 25ª giornata di Serie A: ecco chi dirige Inter-Juventus e Napoli-Roma, ma non solo

La 25ª giornata di Serie A sarà ricca di partite importanti, dalle zone più alte della classifica a quelle più in basso.

A sfidarsi saranno infatti Inter e Juventus nel classico derby d’Italia, ma anche Napoli e Roma in un match determinante per la zona Champions League.

Scenderanno in campo poi anche il Cagliari contro il Lecce oltre al Parma che sfiderà il Verona.

Alla vigilia dell’anticipo tra Pisa e Milan, l’AIA ha diramato le designazioni ufficiali delle squadre arbitrali che saranno nei vari campi per il prossimo turno di campionato. Di seguito tutte le scelte per il weekend calcistico.

Le designazioni arbitrali per la 25ª giornata di Serie A

PISA-MILAN

Arbitro: Fabbri

Var: Aureliano

COMO-FIORENTINA

Arbitro: Marchetti

Var: Maresca

LAZIO-ATALANTA

Arbitro: Sacchi J.L.

Var: Di Paolo

INTER-JUVENTUS

Arbitro: La Penna

Var: Chiffi

UDINESE-SASSUOLO

Arbitro: Ferrieri Caputi

Var: Maggioni

PARMA-VERONA

Arbitro: Pairetto

Var: Paterna

CREMONESE-GENOA

Arbitro: Sozza

Var: Mazzoleni

TORINO-BOLOGNA

Arbitro: Fourneau

Var: Nasca

NAPOLI-ROMA

Arbitro: Colombo

Var: Abisso

CAGLIARI-LECCE

Arbitro: Feliciani

Var: Camplone