Serie A, gli arbitri della 25ª giornata: a La Penna il derby d’Italia tra Inter e Juventus

Redazione 12 Febbraio 2026
La Penna, arbitro di Serie A (Imago)
Le designazioni arbitrali per la 25ª giornata di Serie A: ecco chi dirige Inter-Juventus e Napoli-Roma, ma non solo

La 25ª giornata di Serie A sarà ricca di partite importanti, dalle zone più alte della classifica a quelle più in basso.

A sfidarsi saranno infatti Inter e Juventus nel classico derby d’Italia, ma anche Napoli e Roma in un match determinante per la zona Champions League.

Scenderanno in campo poi anche il Cagliari contro il Lecce oltre al Parma che sfiderà il Verona.

Alla vigilia dell’anticipo tra Pisa e Milan, l’AIA ha diramato le designazioni ufficiali delle squadre arbitrali che saranno nei vari campi per il prossimo turno di campionato. Di seguito tutte le scelte per il weekend calcistico.

Le designazioni arbitrali per la 25ª giornata di Serie A

PISA-MILAN
Arbitro: Fabbri
Var: Aureliano

COMO-FIORENTINA
Arbitro: Marchetti
Var: Maresca

LAZIO-ATALANTA
Arbitro: Sacchi J.L.
Var: Di Paolo

INTER-JUVENTUS
Arbitro: La Penna
Var: Chiffi

UDINESE-SASSUOLO
Arbitro: Ferrieri Caputi
Var: Maggioni

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi (imago)
PARMA-VERONA
Arbitro: Pairetto
Var: Paterna

CREMONESE-GENOA
Arbitro: Sozza
Var: Mazzoleni

TORINO-BOLOGNA
Arbitro: Fourneau
Var: Nasca

NAPOLI-ROMA
Arbitro: Colombo
Var: Abisso

CAGLIARI-LECCE
Arbitro: Feliciani
Var: Camplone