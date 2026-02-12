Serie A, gli arbitri della 25ª giornata: a La Penna il derby d’Italia tra Inter e Juventus
Le designazioni arbitrali per la 25ª giornata di Serie A: ecco chi dirige Inter-Juventus e Napoli-Roma, ma non solo
La 25ª giornata di Serie A sarà ricca di partite importanti, dalle zone più alte della classifica a quelle più in basso.
A sfidarsi saranno infatti Inter e Juventus nel classico derby d’Italia, ma anche Napoli e Roma in un match determinante per la zona Champions League.
Scenderanno in campo poi anche il Cagliari contro il Lecce oltre al Parma che sfiderà il Verona.
Alla vigilia dell’anticipo tra Pisa e Milan, l’AIA ha diramato le designazioni ufficiali delle squadre arbitrali che saranno nei vari campi per il prossimo turno di campionato. Di seguito tutte le scelte per il weekend calcistico.
Le designazioni arbitrali per la 25ª giornata di Serie A
PISA-MILAN
Arbitro: Fabbri
Var: Aureliano
COMO-FIORENTINA
Arbitro: Marchetti
Var: Maresca
LAZIO-ATALANTA
Arbitro: Sacchi J.L.
Var: Di Paolo
INTER-JUVENTUS
Arbitro: La Penna
Var: Chiffi
UDINESE-SASSUOLO
Arbitro: Ferrieri Caputi
Var: Maggioni
PARMA-VERONA
Arbitro: Pairetto
Var: Paterna
CREMONESE-GENOA
Arbitro: Sozza
Var: Mazzoleni
TORINO-BOLOGNA
Arbitro: Fourneau
Var: Nasca
NAPOLI-ROMA
Arbitro: Colombo
Var: Abisso
CAGLIARI-LECCE
Arbitro: Feliciani
Var: Camplone