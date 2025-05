Arbitro Serie A (Imago)

Le designazioni arbitrali della 38ª giornata di Serie A. Napoli-Cagliari a La Penna, Como-Inter a Massa

Cresce l’attesa per l’ultimo turno di campionato e, più precisamente, per la serata di venerdì che potrebbe decretare la squadra vincitrice dello Scudetto 2025.

Il programma del weekend si spalma su tre giorni. Venerdì occhi puntati in contemporanea su Napoli-Cagliari e Como-Inter. Sabato andranno in scena a due orari diversi le partite che coinvolgono squadre la cui classifica è già delineata.

Infine domenica si disputeranno sei partite tutte allo stesso orario con club in lotta per una qualificazione europea e per la salvezza.

In attesa di scoprire i verdetti mancanti, mercoledì 21 maggio sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 38ª giornata di Serie A.

Serie A, le designazioni arbitrali per Napoli, Inter, Juventus e Roma

NAPOLI-CAGLIARI, venerdì 23 maggio ore 20:45: direttore di gara La Penna, assistenti Giallatini e Colarossi, quarto ufficiale Marchetti, VAR Paterna, AVAR Abisso

COMO-INTER, venerdì 23 maggio ore 20:45: direttore di gara Massa, assistenti Perrotti e Rossi L., quarto ufficiale Sacchi, VAR Mazzoleni, AVAR Pezzuto

VENEZIA-JUVENTUS, domenica 25 maggio ore 20:45: direttore di gara Colombo, assistenti Costanzo e Passeri, quarto ufficiale Fourneau, VAR Di Paolo, AVAR Guida

TORINO-ROMA, domenica 25 maggio ore 20:45: direttore di gara Di Bello, assistenti Cecconi e Bhari, quarto ufficiale Cosso, VAR Chiffi, AVAR Paterna

Le altre designazioni

BOLOGNA-GENOA affidata a Monaldi, MILAN-MONZA a Rutella, ATALANTA-PARMA a Marinelli e LAZIO-LECCE a Fabbri.

Infine, Doveri arbitrerà EMPOLI-VERONA, mentre Marcenaro UDINESE-FIORENTINA.