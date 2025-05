Tutte le designazioni arbitrali in vista della 37ª giornata di Serie A: Inter-Lazio a Chiffi

La Serie A è sempre più vicina alla sua conclusione ed è ancora tutto in bilico. Non solo la vittoria del campionato, conteso fino all’ultima giornata tra Napoli e Inter, con gli azzurri in vantaggio di un solo punto.

Anche la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League è ancora accesissima, con il quarto posto combattuto tra Juventus (64), Lazio (63), Roma (63)e Bologna (62).

E infine la lotta per la retrocessione, tra Venezia, Lecce ed Empoli e non solo che lottano per salvarsi. Finora, infatti, solamente il Monza è già sicuramente in Serie B, mentre le altre squadre sono racchiuse in pochi punti.

Tanti i match delicati in questa 37ª giornata di Serie A. Partendo con Lazio-Inter, proseguendo poi con Parma-Napoli e Roma-Milan. Di seguito ecco tutte le designazioni arbitrali.

Serie A, le designazioni arbitrali per Inter, Juve e Napoli

JUVENTUS-UDINESE, domenica 18/05 ore 20:45

Direttore di gara: AYROLDI; Assistenti: PRETI – CIPRESSA; IV: BONACINA;

VAR: PEZZUTO; AVAR: MARESCA

INTER-LAZIO, domenica 18/05 ore 20:45

Direttore di gara: CHIFFI; Assistenti: MELI – ALASSIO; IV: MARCENARO;

VAR: DI PAOLO; AVAR: GUIDA

PARMA-NAPOLI, domenica 18/05 ore 20:45

Direttore di gara: DOVERI; Assistenti: COSTANZO – PASSERI; IV: MARCHETTI;

VAR: MARINI; AVAR: AURELIANO

Fiorentina, Roma, Milan e non solo

FIORENTINA-BOLOGNA, domenica 18/05 ore 20:45

Direttore di gara: ZUFFERLI; Assistenti: GIALLATINI – BACCINI; IV: DI MARCO;

VAR: GARIGLIO; AVAR: SOZZA

ROMA-MILAN, domenica 18/05 ore 20:45

Direttore di gara: PICCININI; CARBONE – DEL GIOVANE; IV: MASSIMI;

VAR: MAZZOLENI; AVAR: DIONISI

Genoa-Atalanta sarà diretta da Ghersini, Cagliari-Venezia da Pairetto, Verona-Como da Abisso, Lecce-Torino da Rapuano e Monza-Empoli da Marinelli