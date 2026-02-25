Serie A, gli arbitri della 26ª giornata: per Roma-Juve c’è Sozza
Le designazioni arbitrali per la 26ª giornata di Serie A: ecco chi dirige Roma-Juventus, ma non solo
Siamo ormai alle porte della 26esima giornata di Serie A: il calendario ci propone diversi spunti interessanti. Dal big match tra Roma e Juventus, valida per un pezzo di qualificazione alla prossima Champions League, a diversi scontri salvezza.
Scenderanno anche in campo Parma e Cagliari nell’anticipo del venerdì sera, Verona e Napoli, Cremonese e Milan, fino a chiudersi con Udinese Fiorentina, in programma lunedì 2 marzo alle 20:45.
A due giorni dall’anticipo del venerdì, l’AIA ha diramato le designazioni ufficiali delle squadre arbitrali che saranno nei vari campi per il prossimo turno di campionato. Di seguito tutte le scelte per il weekend calcistico.
Le designazioni arbitrali per la 25ª giornata di Serie A
PARMA-CAGLIARI
Arbitro: Massimi
Var: Giua
COMO-LECCE
Arbitro: Fourneau
Var: Marini
VERONA-NAPOLI
Arbitro: Colombo
Var: Gariglio
INTER-GENOA
Arbitro: Fabbri
Var: Maggioni
CREMONESE-MILAN
Arbitro: Massa
Var: Guida
SASSUOLO-ATALANTA
Arbitro: Marchetti
Var: Nasca
TORINO-LAZIO
Arbitro: Abisso
Var: Mazzoleni
ROMA-JUVENTUS
Arbitro: Sozza
Var: Di Bello
PISA-BOLOGNA
Arbitro: Feliciani
Var: Di Paolo
UDINESE-FIORENTINA
Arbitro: Pairetto
Var: Paterna