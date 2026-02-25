Le designazioni arbitrali per la 26ª giornata di Serie A: ecco chi dirige Roma-Juventus, ma non solo

Siamo ormai alle porte della 26esima giornata di Serie A: il calendario ci propone diversi spunti interessanti. Dal big match tra Roma e Juventus, valida per un pezzo di qualificazione alla prossima Champions League, a diversi scontri salvezza.

Scenderanno anche in campo Parma e Cagliari nell’anticipo del venerdì sera, Verona e Napoli, Cremonese e Milan, fino a chiudersi con Udinese Fiorentina, in programma lunedì 2 marzo alle 20:45.

A due giorni dall’anticipo del venerdì, l’AIA ha diramato le designazioni ufficiali delle squadre arbitrali che saranno nei vari campi per il prossimo turno di campionato. Di seguito tutte le scelte per il weekend calcistico.

Le designazioni arbitrali per la 25ª giornata di Serie A

PARMA-CAGLIARI

Arbitro: Massimi

Var: Giua

COMO-LECCE

Arbitro: Fourneau

Var: Marini

VERONA-NAPOLI

Arbitro: Colombo

Var: Gariglio

INTER-GENOA

Arbitro: Fabbri

Var: Maggioni

CREMONESE-MILAN

Arbitro: Massa

Var: Guida

SASSUOLO-ATALANTA

Arbitro: Marchetti

Var: Nasca

TORINO-LAZIO

Arbitro: Abisso

Var: Mazzoleni

ROMA-JUVENTUS

Arbitro: Sozza

Var: Di Bello

PISA-BOLOGNA

Arbitro: Feliciani

Var: Di Paolo

UDINESE-FIORENTINA

Arbitro: Pairetto

Var: Paterna