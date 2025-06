Serie A, le date ufficiali della stagione 2025-26

Le date ufficiali della Lega Serie A per il campionato e la Coppa Italia.

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario per la stagione sportiva 2025/2026.

Con un comunicato, sono state rese note le date di inizio e fine del campionato, le soste per gli impegni delle Nazionali, i turni infrasettimanali e la programmazione della Coppa Italia Frecciarossa.

La Serie A prenderà il via domenica 24 agosto 2025 e si concluderà domenica 24 maggio 2026. Sono previsti due turni infrasettimanali: mercoledì 29 ottobre 2025 e martedì 6 gennaio 2026, data tradizionalmente dedicata al calcio dell’Epifania.

Quattro saranno le soste per le Nazionali: 7 settembre, 12 ottobre e 16 novembre 2025, oltre al 29 marzo 2026. Queste pause permetteranno ai Commissari Tecnici di preparare le gare di qualificazione ai tornei internazionali.

Il calendario della Coppa Italia 2025/26

La Coppa Italia Frecciarossa inizierà ufficialmente con il turno preliminare domenica 10 agosto 2025, seguito dai trentaduesimi il 17 agosto. I sedicesimi si disputeranno mercoledì 24 settembre, mentre gli ottavi si giocheranno il 3 e il 17 dicembre.

I quarti di finale sono in programma per il 4 e l’11 febbraio 2026. Le semifinali si disputeranno con formula di andata e ritorno: prima sfida il 4 marzo, ritorno fissato per il 22 aprile. La finale è prevista per mercoledì 13 maggio 2026, in una sede ancora da ufficializzare.

Con questo quadro completo, squadre e tifosi possono già segnare sul calendario le date chiave della prossima annata calcistica.