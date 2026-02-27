Questo sito contribuisce all'audience di

Serie A, date e orari dalla 28ª alla 30ª giornata: quando si gioca Milan-Inter

Redazione 27 Febbraio 2026
Il pallone della Serie A (IMAGO)
Il pallone della Serie A

La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari ufficiali per la 28ª giornata di campionato: il calendario completo

Dopo una settimana in cui si è chiusa la fase dei playoff per le competizioni europee, torna in campo la Serie A, che apre la il ventisettesimo turno con la gara tra Parma e Cagliari.

Nel frattempo, inoltre, la Lega Serie A ha reso noto il calendario completo per le gare dalla 28ª giornata di campionato, che si aprirà con Napoli-Torino, fino alla 30ª giornata.

Nelle prossime settimane sono in programma diversi big match, dal derby di Milano (che si disputerà domenica 8 marzo alle 20:45) al match tra Inter e Atalanta, oltre a Como-Roma.

Di seguito le date e gli orari completi della 28ª giornata di Serie A.

Date e orari dalla 28ª alla 30ª giornata di Serie A

28ª giornata

  • Napoli-Torino, venerdì 06/03/2026, ore 20:45
  • Cagliari-Como, sabato 07/03/2026, ore 15:00
  • Atalanta-Udinese, sabato 07/03/2026, ore 18:00
  • Juventus-Pisa, sabato 07/03/2026, ore 20:45
  • Lecce-Cremonese, domenica 08/03/2026, ore 12:30
  • Bologna-Verona, domenica 08/03/2026, ore 15:00
  • Fiorentina-Parma, domenica 08/03/2026, ore 15:00
  • Genoa-Roma, domenica 08/03/2026, ore 18:00
  • Milan-Inter, domenica 08/03/2026, ore 20:45
  • Lazio-Sassuolo, lunedì 09/03/2026, ore 20:45

29ª giornata

  • Torino-Parma, venerdì 13/03/2026, ore 20:45
  • Inter-Atalanta, sabato 14/03/2026, ore 15:00
  • Napoli-Lecce, sabato 14/03/2026, ore 18:00
  • Udinese-Juventus, sabato 14/03/2026, ore 20:45
  • Verona-Genoa, domenica 15/03/2026, ore 12:30
  • Pisa-Cagliari, domenica 15/03/2026, ore 15:00
  • Sassuolo-Bologna, domenica 15/03/2026, ore 15:00
  • Como-Roma, domenica 15/03/2026, ore 18:00
  • Lazio-Milan, domenica 15/03/2026, ore 20:45
  • Cremonese-Fiorentina, lunedì 16/03/2026, ore 20:45

30ª giornata

  • Cagliari-Napoli, venerdì 20/03/2026, ore 18:30
  • Genoa-Udinese, venerdì 20/03/2026, ore 20:45
  • Parma-Cremonese, sabato 21/03/2026, ore 15:00
  • Milan-Torino, sabato 21/03/2026, ore 18:00
  • Juventus-Sassuolo, sabato 21/03/2026, ore 20:45
  • Como-Pisa, domenica 22/03/2026, ore 12:30
  • Atalanta-Verona, domenica 22/03/2026, ore 15:00
  • Bologna-Lazio, domenica 22/03/2026, ore 15:00
  • Roma-Lecce, domenica 22/03/2026, ore 18:00
  • Fiorentina-Inter, domenica 22/03/2026, ore 20:45