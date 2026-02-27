Serie A, date e orari dalla 28ª alla 30ª giornata: quando si gioca Milan-Inter
La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari ufficiali per la 28ª giornata di campionato: il calendario completo
Dopo una settimana in cui si è chiusa la fase dei playoff per le competizioni europee, torna in campo la Serie A, che apre la il ventisettesimo turno con la gara tra Parma e Cagliari.
Nel frattempo, inoltre, la Lega Serie A ha reso noto il calendario completo per le gare dalla 28ª giornata di campionato, che si aprirà con Napoli-Torino, fino alla 30ª giornata.
Nelle prossime settimane sono in programma diversi big match, dal derby di Milano (che si disputerà domenica 8 marzo alle 20:45) al match tra Inter e Atalanta, oltre a Como-Roma.
Di seguito le date e gli orari completi della 28ª giornata di Serie A.
Date e orari dalla 28ª alla 30ª giornata di Serie A
28ª giornata
- Napoli-Torino, venerdì 06/03/2026, ore 20:45
- Cagliari-Como, sabato 07/03/2026, ore 15:00
- Atalanta-Udinese, sabato 07/03/2026, ore 18:00
- Juventus-Pisa, sabato 07/03/2026, ore 20:45
- Lecce-Cremonese, domenica 08/03/2026, ore 12:30
- Bologna-Verona, domenica 08/03/2026, ore 15:00
- Fiorentina-Parma, domenica 08/03/2026, ore 15:00
- Genoa-Roma, domenica 08/03/2026, ore 18:00
- Milan-Inter, domenica 08/03/2026, ore 20:45
- Lazio-Sassuolo, lunedì 09/03/2026, ore 20:45
29ª giornata
- Torino-Parma, venerdì 13/03/2026, ore 20:45
- Inter-Atalanta, sabato 14/03/2026, ore 15:00
- Napoli-Lecce, sabato 14/03/2026, ore 18:00
- Udinese-Juventus, sabato 14/03/2026, ore 20:45
- Verona-Genoa, domenica 15/03/2026, ore 12:30
- Pisa-Cagliari, domenica 15/03/2026, ore 15:00
- Sassuolo-Bologna, domenica 15/03/2026, ore 15:00
- Como-Roma, domenica 15/03/2026, ore 18:00
- Lazio-Milan, domenica 15/03/2026, ore 20:45
- Cremonese-Fiorentina, lunedì 16/03/2026, ore 20:45
30ª giornata
- Cagliari-Napoli, venerdì 20/03/2026, ore 18:30
- Genoa-Udinese, venerdì 20/03/2026, ore 20:45
- Parma-Cremonese, sabato 21/03/2026, ore 15:00
- Milan-Torino, sabato 21/03/2026, ore 18:00
- Juventus-Sassuolo, sabato 21/03/2026, ore 20:45
- Como-Pisa, domenica 22/03/2026, ore 12:30
- Atalanta-Verona, domenica 22/03/2026, ore 15:00
- Bologna-Lazio, domenica 22/03/2026, ore 15:00
- Roma-Lecce, domenica 22/03/2026, ore 18:00
- Fiorentina-Inter, domenica 22/03/2026, ore 20:45