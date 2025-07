Chi ha speso di più nella sessione estiva di calciomercato? La classifica

Entra sempre più nel vivo il mercato estivo, che anche in Italia fa sognare i tifosi in vista del prossimo campionato.

Arrivati a metà estate, sono già diversi i colpi in entrata delle squadre di Serie A e si può già fare una prima classifica delle squadre che hanno investito di più per rinforzarsi.

In testa c’è di gran lunga il Como, che ha messo a segno già diversi acquisti con più di 70 milioni spesi.

Ancora indietro, tra le big, squadre come Juventus e Roma, ancora in attesa di arrivare ai propri obiettivi.

Serie A, le squadre che hanno speso di più sul calciomercato

Come già detto, è il Como a guidare questa classifica, con 73,5 milioni di euro spesi dall’apertura della sessione estiva di mercato, con 4 arrivi onerosi come quelli di Baturina, Addai, Kuhn e Jesus Rodriguez. Segue l’Inter, che ha già speso 60 milioni per Bonny, Sucic e Luis Enrique.

Finora, invece, hanno speso meno squadre come Juventus e Roma, che però stanno trattando per arrivare a diversi obiettivi. Tra le big, rimane fuori da questa classifica la Lazio, per effetto del blocco del mercato.

La classifica

Di seguito la classifica delle squadre che hanno speso di più fino a questo momento:

Como (73,5 milioni) Inter (60 milioni) Atalanta (34 milioni) Milan (23 milioni) Bologna (11 milioni) Fiorentina (10 milioni) Napoli (9 milioni) Parma (8,5 milioni)