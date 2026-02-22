Con l’assist contro il Lecce da calcio d’angolo, Dimarco sale a quota 15 passaggi vincenti in stagione. E il record del Papu si avvicina

Federico Dimarco pennella calcio. Nel match contro il Lecce, il terzino dell’Inter ha servito il 15° assist stagionale. Numeri da record per il nerazzurro, che ha raggiunto Luis Alberto in vetta alla classifica della Serie A per il maggior numero di passaggi vincenti in un campionato.

Secondo i dati di Sky Sport, nel campionato 2019/2020 il centrocampista spagnolo servì 15 assist con la maglia della Lazio. Dimarco insidia il record del “mago” biancoceleste, avendo ancora 12 partite a disposizione per servire almeno un assist e salire in cima alla speciale classifica.

La top 10 è ricca di nomi illustri. Al secondo posto a pari merito, con 13 assist, ci sono 3 giocatori: Alejandro “Papu” Gomez con l’Atalanta, Domenico Berardi con il Sassuolo e sempre Luis Alberto con la Lazio.

A seguire, con 12 assist, troviamo Callejon (Napoli, Serie A 2016/17) e Calhanoglu (Inter, Serie A 2021/22). Poi, con 11 passaggi vincenti, Douglas Costa (Juventus, 2017/18), Barella (Inter, 2021/22), Malinovskyi (Atalanta, 2020/21) e nuovamente Callejon (Napoli, Serie A 2017/18).

Dimarco a caccia del record di assist stagionali

A livello stagionale, i 15 assist di Federico Dimarco non sono un record. In base alla classifica stilata da Dazn per numero di passaggi vincenti in stagione, il terzino dell’Inter si trova alle spalle del “Papu” Gomez. Il fantasista dell’Atalanta occupa la vetta, con 16 assist serviti nella stagione 2019/2020.

A chiudere la top 5 ci sono Luis Alberto al terzo posto, con 15 assist (sempre a pari merito con Dimarco), poi Domenico Berardi con 14 passaggi vincenti nella stagione 2021/22 e, infine, Marek Hamsik sempre con 14 assist nella stagione 2012/13.

Riscrivere la storia

Dimarco ha già riscritto la storia del campionato di Serie A. Secondo i dati Opta, il terzino dell’Inter è diventato il primo difensore a fornire assist per cinque partite consecutive nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/2007).

Cristian Chivu vola in classifica grazie a Dimarco che, per l’ennesimo anno, si sta rivelando decisivo nei successi della “sua” Inter.