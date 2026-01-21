Maurizio Mariani, arbitro (Imago)

Le designazioni arbitrali per la 22ª giornata di Serie A: ecco chi dirige Juventus-Napoli e Roma-Milan

Non è ancora finito l'”infrasettimanale” di Champions League, ma è già tempo di pensare al prossimo weekend e – di conseguenza – alla Serie A.

Quello che ci aspetta sarà un turno molto importante per il destino del campionato, visti lo scontro diretto dello Stadium tra Juventus e Napoli e l’altro dell’Olimpico dove si sfideranno Roma e Milan.

A due giorni dall’anticipo – Inter-Pisa in programma venerdì sera a San Siro – l’AIA ha reso note le designazioni delle sfide del prossimo turno di campionato.

Ecco dunque tutti gli arbitri impegnati nel weekend.

Gli arbitri della 22ª giornata

INTER-PISA

Arbitro: MARCENARO

Var: GARIGLIO

COMO-TORINO

Arbitro: FELICIANI

Var: PATERNA

FIORENTINA-CAGLIARI

Arbitro: GUIDA

Var: DI PAOLO

LECCE-LAZIO

Arbitro: CHIFFI

Var: MAZZOLENI

SASSUOLO-CREMONESE

Arbitro: COLLU

Var: GHERSINI

ATALANTA-PARMA

Arbitro: SACCHI

Var: NASCA

GENOA-BOLOGNA

Arbitro: MARESCA

Var: MAGGIONI

JUVENTUS-NAPOLI

Arbitro: MARIANI

Var: DOVERI

ROMA-MILAN

Arbitro: COLOMBO

Var: DI BELLO

VERONA-UDINESE

Arbitro: MANGANIELLO

Var: AURELIANO