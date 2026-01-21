Questo sito contribuisce all'audience di

Serie A, gli arbitri della 22ª giornata: Mariani per Juventus-Napoli

Redazione 21 Gennaio 2026
Maurizio Mariani, arbitro (Imago)

Le designazioni arbitrali per la 22ª giornata di Serie A: ecco chi dirige Juventus-Napoli e Roma-Milan

Non è ancora finito l'”infrasettimanale” di Champions League, ma è già tempo di pensare al prossimo weekend e – di conseguenza – alla Serie A.

Quello che ci aspetta sarà un turno molto importante per il destino del campionato, visti lo scontro diretto dello Stadium tra Juventus e Napoli e l’altro dell’Olimpico dove si sfideranno Roma e Milan.

A due giorni dall’anticipo – Inter-Pisa in programma venerdì sera a San Siro – l’AIA ha reso note le designazioni delle sfide del prossimo turno di campionato.

Ecco dunque tutti gli arbitri impegnati nel weekend.

Gli arbitri della 22ª giornata

INTER-PISA
Arbitro: MARCENARO
Var: GARIGLIO

COMO-TORINO
Arbitro: FELICIANI
Var: PATERNA

FIORENTINA-CAGLIARI
Arbitro: GUIDA
Var: DI PAOLO

LECCE-LAZIO
Arbitro: CHIFFI
Var: MAZZOLENI

SASSUOLO-CREMONESE
Arbitro: COLLU
Var: GHERSINI

ATALANTA-PARMA
Arbitro: SACCHI
Var: NASCA

GENOA-BOLOGNA
Arbitro: MARESCA
Var: MAGGIONI

JUVENTUS-NAPOLI
Arbitro: MARIANI
Var: DOVERI

ROMA-MILAN
Arbitro: COLOMBO
Var: DI BELLO

VERONA-UDINESE
Arbitro: MANGANIELLO
Var: AURELIANO