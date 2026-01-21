Serie A, gli arbitri della 22ª giornata: Mariani per Juventus-Napoli
Le designazioni arbitrali per la 22ª giornata di Serie A: ecco chi dirige Juventus-Napoli e Roma-Milan
Non è ancora finito l'”infrasettimanale” di Champions League, ma è già tempo di pensare al prossimo weekend e – di conseguenza – alla Serie A.
Quello che ci aspetta sarà un turno molto importante per il destino del campionato, visti lo scontro diretto dello Stadium tra Juventus e Napoli e l’altro dell’Olimpico dove si sfideranno Roma e Milan.
A due giorni dall’anticipo – Inter-Pisa in programma venerdì sera a San Siro – l’AIA ha reso note le designazioni delle sfide del prossimo turno di campionato.
Ecco dunque tutti gli arbitri impegnati nel weekend.
Gli arbitri della 22ª giornata
INTER-PISA
Arbitro: MARCENARO
Var: GARIGLIO
COMO-TORINO
Arbitro: FELICIANI
Var: PATERNA
FIORENTINA-CAGLIARI
Arbitro: GUIDA
Var: DI PAOLO
LECCE-LAZIO
Arbitro: CHIFFI
Var: MAZZOLENI
SASSUOLO-CREMONESE
Arbitro: COLLU
Var: GHERSINI
ATALANTA-PARMA
Arbitro: SACCHI
Var: NASCA
GENOA-BOLOGNA
Arbitro: MARESCA
Var: MAGGIONI
JUVENTUS-NAPOLI
Arbitro: MARIANI
Var: DOVERI
ROMA-MILAN
Arbitro: COLOMBO
Var: DI BELLO
VERONA-UDINESE
Arbitro: MANGANIELLO
Var: AURELIANO