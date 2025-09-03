Serie A, anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª giornata: Roma-Lazio domenica alle 12:30
Svelati gli orari degli anticipi e dei postici della Serie A dalla 4ª giornata alla 12ª: il derby di Roma si giocherà di domenica alle 12:30
Continua il programma della Serie A 2025/2026. Dopo la sosta per le nazionali andrà in scena la 3ª giornata del campionato italiano.
Ad aprire il turno sarà la gara tra il Cagliari e il Parma in programma per sabato 13 settembre alle 15:00. Sempre il sabato a seguire ci saranno Juventus-Inter alle 18:00 e Fiorentina-Napoli alle 20:45. La domenica, poi, alle 12:30 giocheranno Roma e Torino. Alle 15 in programma, invece, ci sono due gare: Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese.
Sassuolo-Lazio andrà in scena alle 18:00 e a chiudere la domenica saranno Milan e Bologna alle 20:45. La 3ª giornata si concluderà con Verona-Cremonese lunedì alle 18:30 e Como-Genoa alle 20:45.
Nella giornata di oggi, 3 settembre, sono stati svelati gli anticipi e i postici dalla 4ª giornata di Serie A alla 12ª.
Anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª giornata
4a GIORNATA
- Lecce-Cagliari, venerdì 19 settembre alle 20:45
- Bologna-Genoa, sabato 20 settembre alle 15:00
- Verona-Juventus, sabato 20 settembre alle 18:00
- Udinese-Milan, sabato 20 settembre alle 20:45
- Lazio-Roma, domenica 21 settembre alle 12:30
- Cremonese-Parma, domenica 21 settembre alle 15:00
- Torino-Atalanta, domenica 21 settembre alle 15:00
- Fiorentina-Como, domenica 21 settembre alle 18:00
- Inter-Sassuolo, domenica 21 settembre alle 20:45
- Napoli-Pisa, lunedì 22 settembre alle 20:45
5ª GIORNATA
- Como-Cremonese, sabato 27 settembre alle 15:00
- Juventus-Atalanta, sabato 27 settembre alle 18:00
- Cagliari-Inter, sabato 27 settembre alle 20:45
- Sassuolo-Udinese, domenica 28 settembre alle 12:30
- Pisa-Fiorentina, domenica 28 settembre alle 15:00
- Roma-Verona, domenica 28 settembre alle 15:00
- Lecce-Bologna, domenica 28 settembre alle 18:00
- Milan-Napoli, domenica 28 settembre alle 20:45
- Parma-Torino, lunedì 29 settembre alle 18:30
- Genoa-Lazio, lunedì 29 settembre alle 20:45
6ª GIORNATA
- Verona-Sassuolo, venerdì 3 ottobre alle 20:45
- Lazio-Torino, sabato 4 ottobre alle alle 15:00
- Parma-Lecce, sabato 4 ottobre alle 15:00
- Inter-Cremonese, sabato 4 ottobre alle 18:00
- Atalanta-Como, sabato 4 ottobre alle 20:45
- Udinese-Cagliari, domenica 5 ottobre alle 12:30
- Bologna-Pisa, domenica 5 ottobre alle 15:00
- Fiorentina-Roma, domenica 5 ottobre alle 15:00
- Napoli-Genoa, domenica 5 ottobre alle 18:00
- Juventus-Milan, domenica 5 ottobre alle 20:45
7ª GIORNATA
- Lecce-Sassuolo, sabato 18 ottobre alle 15:00
- Pisa-Verona, sabato 18 ottobre alle 15:00
- Torino-Napoli, sabato 18 ottobre alle 18:00
- Roma-Inter, sabato 18 ottobre alle 20:45
- Como-Juventus, domenica 19 ottobre alle 12:30
- Cagliari-Bologna, domenica 19 ottobre alle 15:00
- Genoa-Parma, domenica 19 ottobre alle 15:00
- Atalanta-Lazio, domenica 19 ottobre alle 18:00
- Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre alle 20:45
- Cremonese-Udinese, lunedì 20 ottobre alle 20:45
8ª GIORNATA
- Milan-Pisa, venerdì 24 ottobre alle 20:45
- Parma-Como, sabato 25 ottobre alle 15:00
- Udinese-Lecce, sabato 25 ottobre alle 15:00
- Napoli-Inter, sabato 25 ottobre alle 18:00
- Cremonese-Atalanta, sabato 25 ottobre alle 20:45
- Torino-Genoa, domenica 26 ottobre alle 12:30
- Sassuolo-Roma, domenica 26 ottobre alle 15:00
- Verona-Cagliari, domenica 26 ottobre alle 15:00
- Fiorentina-Bologna, domenica 26 ottobre alle 18:00
- Lazio-Juventus, domenica 26 ottobre alle 20:45
9ª GIORNATA
- Lecce-Napoli, martedì 28 ottobre alle 18:30
- Atalanta-Milan, martedì 28 ottobre alle 20:45
- Como-Verona, mercoledì 29 ottobre alle 18:30
- Juventus-Udinese, mercoledì 29 ottobre alle 18:30
- Roma-Parma, mercoledì 29 ottobre alle 18:30
- Bologna-Torino, mercoledì 29 ottobre alle 20:45
- Genoa-Cremonese, mercoledì 29 ottobre alle 20:45
- Inter-Fiorentina, mercoledì 29 ottobre alle 20.45
- Cagliari-Sassuolo, giovedì 30 ottobre alle 18:30
- Pisa-Lazio, giovedì 30 ottobre alle 20:45
10ª GIORNATA
- Udinese-Atalanta, sabato 1 novembre alle 15:00
- Napoli-Como, sabato 1 novembre alle 18:00
- Cremonese-Juventus, sabato 1 novembre alle 20:45
- Verona-Inter, domenica 2 novembre alle 12:30
- Fiorentina-Lecce, domenica 2 novembre alle 15:00
- Torino-Pisa, domenica 2 novembre alle 15:00
- Parma-Bologna, domenica 2 novembre ore 18:00
- Milan-Roma, domenica 2 novembre ore 20:45
- Sassuolo-Genoa, lunedì 3 novembre ore 18:30
- Lazio-Cagliari, lunedì 3 novembre ore 20:45
11ª GIORNATA
- Pisa-Cremonese, venerdì 7 novembre alle 20.45
- Como-Cagliari, sabato 8 novembre alle 15.00
- Lecce-Verona, sabato 8 novembre alle 15.00
- Juventus-Torino, sabato 8 novembre alle 18.00
- Parma-Milan, sabato 8 novembre alle 20.45
- Atalanta-Sassuolo, domenica 9 novembre alle 12.30
- Bologna-Napoli, domenica 9 novembre alle 15.00
- Genoa-Fiorentina, domenica 9 novembre alle 15.00
- Roma-Udinese, domenica 9 novembre alle 18.00
- Inter-Lazio, domenica 9 novembre alle 20.45
12ª GIORNATA
- Cagliari-Genoa, sabato 22 novembre alle 15.00
- Udinese-Bologna, sabato 22 novembre alle 15.00
- Fiorentina-Juventus, sabato 22 novembre alle 18.00
- Napoli-Atalanta, sabato 22 novembre alle 20.45
- Verona-Parma, domenica 23 novembre alle12.30
- Cremonese-Roma, domenica 23 novembre alle 15.00
- Lazio-Lecce, domenica 23 novembre alle 18.00
- Inter-Milan, domenica 23 novembre alle 20.45
- Torino-Como, lunedì 24 novembre alle 18.30
- Sassuolo-Pisa, lunedì 24 novembre alle 20.45