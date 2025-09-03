Serie A, anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª giornata: Roma-Lazio domenica alle 12:30

Svelati gli orari degli anticipi e dei postici della Serie A dalla 4ª giornata alla 12ª: il derby di Roma si giocherà di domenica alle 12:30

Continua il programma della Serie A 2025/2026. Dopo la sosta per le nazionali andrà in scena la 3ª giornata del campionato italiano.

Ad aprire il turno sarà la gara tra il Cagliari e il Parma in programma per sabato 13 settembre alle 15:00. Sempre il sabato a seguire ci saranno Juventus-Inter alle 18:00 e Fiorentina-Napoli alle 20:45. La domenica, poi, alle 12:30 giocheranno Roma e Torino. Alle 15 in programma, invece, ci sono due gare: Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese.

Sassuolo-Lazio andrà in scena alle 18:00 e a chiudere la domenica saranno Milan e Bologna alle 20:45. La 3ª giornata si concluderà con Verona-Cremonese lunedì alle 18:30 e Como-Genoa alle 20:45.

Nella giornata di oggi, 3 settembre, sono stati svelati gli anticipi e i postici dalla 4ª giornata di Serie A alla 12ª.

Anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª giornata

4a GIORNATA

Lecce-Cagliari, venerdì 19 settembre alle 20:45

Bologna-Genoa, sabato 20 settembre alle 15:00

Verona-Juventus, sabato 20 settembre alle 18:00

Udinese-Milan, sabato 20 settembre alle 20:45

Lazio-Roma, domenica 21 settembre alle 12:30

Cremonese-Parma, domenica 21 settembre alle 15:00

Torino-Atalanta, domenica 21 settembre alle 15:00

Fiorentina-Como, domenica 21 settembre alle 18:00

Inter-Sassuolo, domenica 21 settembre alle 20:45

Napoli-Pisa, lunedì 22 settembre alle 20:45

5ª GIORNATA

Como-Cremonese, sabato 27 settembre alle 15:00

Juventus-Atalanta, sabato 27 settembre alle 18:00

Cagliari-Inter, sabato 27 settembre alle 20:45

Sassuolo-Udinese, domenica 28 settembre alle 12:30

Pisa-Fiorentina, domenica 28 settembre alle 15:00

Roma-Verona, domenica 28 settembre alle 15:00

Lecce-Bologna, domenica 28 settembre alle 18:00

Milan-Napoli, domenica 28 settembre alle 20:45

Parma-Torino, lunedì 29 settembre alle 18:30

Genoa-Lazio, lunedì 29 settembre alle 20:45

6ª GIORNATA

Verona-Sassuolo, venerdì 3 ottobre alle 20:45

Lazio-Torino, sabato 4 ottobre alle alle 15:00

Parma-Lecce, sabato 4 ottobre alle 15:00

Inter-Cremonese, sabato 4 ottobre alle 18:00

Atalanta-Como, sabato 4 ottobre alle 20:45

Udinese-Cagliari, domenica 5 ottobre alle 12:30

Bologna-Pisa, domenica 5 ottobre alle 15:00

Fiorentina-Roma, domenica 5 ottobre alle 15:00

Napoli-Genoa, domenica 5 ottobre alle 18:00

Juventus-Milan, domenica 5 ottobre alle 20:45

7ª GIORNATA

Lecce-Sassuolo, sabato 18 ottobre alle 15:00

Pisa-Verona, sabato 18 ottobre alle 15:00

Torino-Napoli, sabato 18 ottobre alle 18:00

Roma-Inter, sabato 18 ottobre alle 20:45

Como-Juventus, domenica 19 ottobre alle 12:30

Cagliari-Bologna, domenica 19 ottobre alle 15:00

Genoa-Parma, domenica 19 ottobre alle 15:00

Atalanta-Lazio, domenica 19 ottobre alle 18:00

Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre alle 20:45

Cremonese-Udinese, lunedì 20 ottobre alle 20:45

8ª GIORNATA

Milan-Pisa, venerdì 24 ottobre alle 20:45

Parma-Como, sabato 25 ottobre alle 15:00

Udinese-Lecce, sabato 25 ottobre alle 15:00

Napoli-Inter, sabato 25 ottobre alle 18:00

Cremonese-Atalanta, sabato 25 ottobre alle 20:45

Torino-Genoa, domenica 26 ottobre alle 12:30

Sassuolo-Roma, domenica 26 ottobre alle 15:00

Verona-Cagliari, domenica 26 ottobre alle 15:00

Fiorentina-Bologna, domenica 26 ottobre alle 18:00

Lazio-Juventus, domenica 26 ottobre alle 20:45

9ª GIORNATA

Lecce-Napoli, martedì 28 ottobre alle 18:30

Atalanta-Milan, martedì 28 ottobre alle 20:45

Como-Verona, mercoledì 29 ottobre alle 18:30

Juventus-Udinese, mercoledì 29 ottobre alle 18:30

Roma-Parma, mercoledì 29 ottobre alle 18:30

Bologna-Torino, mercoledì 29 ottobre alle 20:45

Genoa-Cremonese, mercoledì 29 ottobre alle 20:45

Inter-Fiorentina, mercoledì 29 ottobre alle 20.45

Cagliari-Sassuolo, giovedì 30 ottobre alle 18:30

Pisa-Lazio, giovedì 30 ottobre alle 20:45

10ª GIORNATA

Udinese-Atalanta, sabato 1 novembre alle 15:00

Napoli-Como, sabato 1 novembre alle 18:00

Cremonese-Juventus, sabato 1 novembre alle 20:45

Verona-Inter, domenica 2 novembre alle 12:30

Fiorentina-Lecce, domenica 2 novembre alle 15:00

Torino-Pisa, domenica 2 novembre alle 15:00

Parma-Bologna, domenica 2 novembre ore 18:00

Milan-Roma, domenica 2 novembre ore 20:45

Sassuolo-Genoa, lunedì 3 novembre ore 18:30

Lazio-Cagliari, lunedì 3 novembre ore 20:45

11ª GIORNATA

Pisa-Cremonese, venerdì 7 novembre alle 20.45

Como-Cagliari, sabato 8 novembre alle 15.00

Lecce-Verona, sabato 8 novembre alle 15.00

Juventus-Torino, sabato 8 novembre alle 18.00

Parma-Milan, sabato 8 novembre alle 20.45

Atalanta-Sassuolo, domenica 9 novembre alle 12.30

Bologna-Napoli, domenica 9 novembre alle 15.00

Genoa-Fiorentina, domenica 9 novembre alle 15.00

Roma-Udinese, domenica 9 novembre alle 18.00

Inter-Lazio, domenica 9 novembre alle 20.45

12ª GIORNATA

Cagliari-Genoa, sabato 22 novembre alle 15.00

Udinese-Bologna, sabato 22 novembre alle 15.00

Fiorentina-Juventus, sabato 22 novembre alle 18.00

Napoli-Atalanta, sabato 22 novembre alle 20.45

Verona-Parma, domenica 23 novembre alle12.30

Cremonese-Roma, domenica 23 novembre alle 15.00

Lazio-Lecce, domenica 23 novembre alle 18.00

Inter-Milan, domenica 23 novembre alle 20.45

Torino-Como, lunedì 24 novembre alle 18.30

Sassuolo-Pisa, lunedì 24 novembre alle 20.45