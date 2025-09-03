Questo sito contribuisce all'audience di

Serie A, anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª giornata: Roma-Lazio domenica alle 12:30

Redazione 3 Settembre 2025
Il pallone della Serie A (PHOTO CREDITS: Andrea Rosito)
Il pallone della Serie A (PHOTO CREDITS: Andrea Rosito)

Svelati gli orari degli anticipi e dei postici della Serie A dalla 4ª giornata alla 12ª: il derby di Roma si giocherà di domenica alle 12:30

Continua il programma della Serie A 2025/2026. Dopo la sosta per le nazionali andrà in scena la 3ª giornata del campionato italiano.

Ad aprire il turno sarà la gara tra il Cagliari e il Parma in programma per sabato 13 settembre alle 15:00. Sempre il sabato a seguire ci saranno Juventus-Inter alle 18:00 e Fiorentina-Napoli alle 20:45. La domenica, poi, alle 12:30 giocheranno Roma e Torino. Alle 15 in programma, invece, ci sono due gare: Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese.

Sassuolo-Lazio andrà in scena alle 18:00 e a chiudere la domenica saranno Milan e Bologna alle 20:45. La 3ª giornata si concluderà con Verona-Cremonese lunedì alle 18:30 e Como-Genoa alle 20:45.

Nella giornata di oggi, 3 settembre, sono stati svelati gli anticipi e i postici dalla 4ª giornata di Serie A alla 12ª.

Anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª giornata

4a GIORNATA

  • Lecce-Cagliari, venerdì 19 settembre alle 20:45
  • Bologna-Genoa, sabato 20 settembre alle 15:00
  • Verona-Juventus, sabato 20 settembre alle 18:00
  • Udinese-Milan, sabato 20 settembre alle 20:45
  • Lazio-Roma, domenica 21 settembre alle 12:30
  • Cremonese-Parma, domenica 21 settembre alle 15:00
  • Torino-Atalanta, domenica 21 settembre alle 15:00
  • Fiorentina-Como, domenica 21 settembre alle 18:00
  • Inter-Sassuolo, domenica 21 settembre alle 20:45
  • Napoli-Pisa, lunedì 22 settembre alle 20:45

5ª GIORNATA

  • Como-Cremonese, sabato 27 settembre alle 15:00
  • Juventus-Atalanta, sabato 27 settembre alle 18:00
  • Cagliari-Inter, sabato 27 settembre alle 20:45
  • Sassuolo-Udinese, domenica 28 settembre alle 12:30
  • Pisa-Fiorentina, domenica 28 settembre alle 15:00
  • Roma-Verona, domenica 28 settembre alle 15:00
  • Lecce-Bologna, domenica 28 settembre alle 18:00
  • Milan-Napoli, domenica 28 settembre alle 20:45
  • Parma-Torino, lunedì 29 settembre alle 18:30
  • Genoa-Lazio, lunedì 29 settembre alle 20:45

6ª GIORNATA

  • Verona-Sassuolo, venerdì 3 ottobre alle 20:45
  • Lazio-Torino,  sabato 4 ottobre alle  alle 15:00
  • Parma-Lecce, sabato 4 ottobre alle 15:00
  • Inter-Cremonese, sabato 4 ottobre alle 18:00
  • Atalanta-Como, sabato 4 ottobre alle 20:45
  • Udinese-Cagliari, domenica 5 ottobre alle 12:30
  • Bologna-Pisa, domenica 5 ottobre alle 15:00
  • Fiorentina-Roma, domenica 5 ottobre alle 15:00
  • Napoli-Genoa, domenica 5 ottobre alle 18:00
  • Juventus-Milan, domenica 5 ottobre alle 20:45

7ª GIORNATA

  • Lecce-Sassuolo, sabato 18 ottobre alle 15:00
  • Pisa-Verona, sabato 18 ottobre alle 15:00
  • Torino-Napoli, sabato 18 ottobre alle 18:00
  • Roma-Inter, sabato 18 ottobre alle 20:45
  • Como-Juventus, domenica 19 ottobre alle 12:30
  • Cagliari-Bologna, domenica 19 ottobre alle 15:00
  • Genoa-Parma, domenica 19 ottobre alle 15:00
  • Atalanta-Lazio, domenica 19 ottobre alle 18:00
  • Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre alle 20:45
  • Cremonese-Udinese, lunedì 20 ottobre alle 20:45

8ª GIORNATA

  • Milan-Pisa, venerdì 24 ottobre alle 20:45
  • Parma-Como, sabato 25 ottobre alle 15:00
  • Udinese-Lecce, sabato 25 ottobre alle 15:00
  • Napoli-Inter, sabato 25 ottobre alle 18:00
  • Cremonese-Atalanta, sabato 25 ottobre alle 20:45
  • Torino-Genoa, domenica 26 ottobre alle 12:30
  • Sassuolo-Roma, domenica 26 ottobre alle 15:00
  • Verona-Cagliari, domenica 26 ottobre alle 15:00
  • Fiorentina-Bologna, domenica 26 ottobre alle 18:00
  • Lazio-Juventus, domenica 26 ottobre alle 20:45

9ª GIORNATA

  • Lecce-Napoli, martedì 28 ottobre alle 18:30
  • Atalanta-Milan, martedì 28 ottobre alle 20:45
  • Como-Verona, mercoledì 29 ottobre alle 18:30
  • Juventus-Udinese, mercoledì 29 ottobre alle 18:30
  • Roma-Parma, mercoledì 29 ottobre alle 18:30
  • Bologna-Torino, mercoledì 29 ottobre alle 20:45
  • Genoa-Cremonese, mercoledì 29 ottobre alle 20:45
  • Inter-Fiorentina, mercoledì 29 ottobre alle 20.45
  • Cagliari-Sassuolo, giovedì 30 ottobre alle 18:30
  • Pisa-Lazio, giovedì 30 ottobre alle 20:45

10ª GIORNATA

  • Udinese-Atalanta, sabato 1 novembre alle 15:00
  • Napoli-Como, sabato 1 novembre alle 18:00
  •  Cremonese-Juventus, sabato 1 novembre alle 20:45
  • Verona-Inter, domenica 2 novembre alle 12:30
  • Fiorentina-Lecce, domenica 2 novembre alle 15:00
  • Torino-Pisa, domenica 2 novembre alle 15:00
  • Parma-Bologna, domenica 2 novembre ore 18:00
  • Milan-Roma, domenica 2 novembre ore 20:45
  • Sassuolo-Genoa, lunedì 3 novembre ore 18:30
  • Lazio-Cagliari, lunedì 3 novembre ore 20:45

11ª GIORNATA

  • Pisa-Cremonese, venerdì 7 novembre alle 20.45
  • Como-Cagliari, sabato 8 novembre alle 15.00
  • Lecce-Verona, sabato 8 novembre alle 15.00
  • Juventus-Torino, sabato 8 novembre alle 18.00
  • Parma-Milan, sabato 8 novembre alle 20.45
  • Atalanta-Sassuolo, domenica 9 novembre alle 12.30
  • Bologna-Napoli, domenica 9 novembre alle 15.00
  • Genoa-Fiorentina, domenica 9 novembre alle 15.00
  • Roma-Udinese, domenica 9 novembre alle 18.00
  • Inter-Lazio, domenica 9 novembre alle 20.45

12ª GIORNATA

  • Cagliari-Genoa, sabato 22 novembre alle 15.00
  • Udinese-Bologna, sabato 22 novembre alle 15.00
  • Fiorentina-Juventus, sabato 22 novembre alle 18.00
  • Napoli-Atalanta, sabato 22 novembre alle 20.45
  • Verona-Parma, domenica 23 novembre alle12.30
  • Cremonese-Roma, domenica 23 novembre alle 15.00
  • Lazio-Lecce, domenica 23 novembre alle 18.00
  • Inter-Milan, domenica 23 novembre alle 20.45
  • Torino-Como, lunedì 24 novembre alle 18.30
  • Sassuolo-Pisa, lunedì 24 novembre alle 20.45