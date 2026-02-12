Serie A, anticipi e posticipi della 27ª giornata e delle semifinali di Coppa Italia: il calendario completo

Il calendario completo di anticipi e posticipi della 27ª giornata di Serie A e delle semifinali di Coppa Italia

La Lega Serie A ha reso pubbliche date e orari delle 10 partite valide per la 27ª giornata di campionato, che si terranno tra il 27 febbraio e il 2 marzo.

Si parte infatti dall’anticipo di venerdì 27 con Parma-Cagliari, per finire poi lunedì sera prima con Pisa-Bologna e poi con Udinese-Fiorentina.

Attenzione particolare domenica sera, quando alle 20:45 inizierà Roma-Juventus, match che può già risultare decisivo per la ambizioni di classifica delle due squadre.

Ma non solo, perché sono state rese pubbliche anche le indicazioni per le due semifinali di Coppa Italia. Di seguito, dunque, ecco il piano completo.

Il calendario completo della 27ª di Serie A

PARMA-CAGLIARI: venerdì 27 febbraio 2026, ore 20:45; COMO-LECCE: sabato 28 febbraio 2026, ore 15:oo; VERONA-NAPOLI: sabato 28 febbraio, ore 18:00; INTER-GENOA: sabato 28 febbraio, ore 20:45; CREMONESE-MILAN: domenica 1 marzo, ore 12:30; SASSUOLO-ATALANTA: domenica 1 marzo, ore 15:00; TORINO-LAZIO: domenica 1 marzo, ore 18:00; ROMA-JUVENTUS: domenica 1 marzo, ore 20:45; PISA-BOLOGNA: lunedì 2 marzo, ore 18:30; UDINESE-FIORENTINA: lunedì 2 marzo, ore 20:45



Il calendario delle semifinali di Coppa Italia

Ma non solo. Come anticipato sono state pubblicate anche date e orario delle semifinali di andata di Coppa Italia, che vedranno affrontarsi Como-Inter e Lazio-Atalanta. Le date esatte delle gare di ritorno, in programma nella quarta settimana di aprile, verranno invece comunicate in seguito. In palio, ovviamente, la finale che si disputerà all’Olimpico il 13 maggio.

COMO-INTER: martedì 3 marzo, ore 21:00;

LAZIO-ATALANTA: mercoledì 4 marzo, ore 21:00.