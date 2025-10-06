Serie A, tutti gli anticipi e posticipi dalla 13ª alla 22ª giornata

Svelati tutti gli orari degli anticipi e dei posticipi della Serie A dalla 13ª giornata alla 22ª giornata

Continua il programma della Serie A 2025/2026 e la Lega si porta avanti, annunciando già tutti gli orari per i prossimi impegni a partire da fine novembre.

La 13ª giornata del campionato italiano, infatti, si giocherà il weekend tra il 28 novembre e l’1 dicembre. Ad aprire le danze sarà l’anticipo del venerdì con Como-Sassuolo, mentre chiuderà Bologna-Cremonese alle 20:45 il lunedì sera.

Saranno numerosi i big match in questi turni, a partire proprio da Milan-Lazio e Roma-Napoli alla 13ª, finendo poi con Roma-Milan e Juventus-Napoli alla 22ª.

Di seguito, dunque, riportiamo tuti gli orari dettagliati di anticipi e posticipi di Serie A dalla 13ª alla 22ª giornata.

Anticipi e posticipi dalla 13ª alla 22ª giornata

13ª GIORNATA

Como-Sassuolo, venerdì 28/11/2025 – 20.45

Genoa-Verona, sabato 29/11/2025 – 15.00

Parma-Udinese, sabato 29/11/2025 – 15.00

Juventus-Cagliari, sabato 29/11/2025 – 18.00

Milan-Lazio, sabato 29/11/2025 v 20.45

Lecce-Torino, domenica 30/11/2025 – 12.30

Pisa-Inter, domenica 30/11/2025 – 15.00

Atalanta-Fiorentina, domenica 30/11/2025 v 18.00

Roma-Napoli, domenica 30/11/2025 – 20.45

Bologna-Cremonese, lunedì 01/12/2025 – 20.45

14ª GIORNATA

Sassuolo-Fiorentina, sabato 06/12/2025 – 15.00

Inter-Como, sabato 06/12/2025 – 18.00

Verona-Atalanta, sabato 06/12/2025 v 20.45

Cremonese-Lecce, domenica 07/12/2025 v 12.30

Cagliari-Roma, domenica 07/12/2025 v 15.00

Lazio-Bologna, domenica 07/12/2025 – 18.00

Napoli-Juventus, domenica 07/12/2025 – 20.45

Pisa-Parma, lunedì 08/12/2025 – 15.00

Udinese-Genoa, lunedì 08/12/2025 – 18.00

Torino-Milan, lunedì 08/12/2025 – 20.45

15ª GIORNATA

Lecce-Pisa, venerdì 12/12/2025 – 20.45

Torino-Cremonese, sabato 13/12/2025 – 15.00

Parma-Lazio, sabato 13/12/2025 v 18.00

Atalanta-Cagliari, sabato 13/12/2025 – 20.45

Milan-Sassuolo, domenica 14/12/2025 – 12.30

Fiorentina-Verona, domenica 14/12/2025 – 15.00

Udinese-Napoli, domenica 14/12/2025 – 15.00

Genoa-Inter, domenica 14/12/2025 – 18.00

Bologna-Juventus, domenica 14/12/2025 – 20.45

Roma-Como, lunedì 15/12/2025 – 20.45

16ª GIORNATA

Lazio-Cremonese, sabato 20/12/2025 – 18.00

Juventus-Roma, sabato 20/12/2025 – 20.45

Cagliari-Pisa, domenica 21/12/2025 – 12.30

Sassuolo-Torino, domenica 21/12/2025 – 15.00

Fiorentina-Udinese, domenica 21/12/2025 – 18.00

Genoa-Atalanta, domenica 21/12/2025 – 20.45

Napoli-Parma, mercoledì 14/01/2026 – 18.30

Inter-Lecce, mercoledì 14/01/2026 – 20.45

Verona-Bologna, giovedì 15/01/2026 – 18.30

Como-Milan, giovedì 15/01/2026 – 20.45

17ª GIORNATA

Parma-Fiorentina, sabato 27/12/2025 – 12.30

Lecce-Como, sabato 27/12/2025 – 15.00

Torino-Cagliari, sabato 27/12/2025 – 15.00

Udinese-Lazio, sabato 27/12/2025 – 18.00

Pisa-Juventus, sabato 27/12/2025 – 20.45

Milan-Verona, domenica 28/12/2025 – 12.30

Cremonese-Napoli, domenica 28/12/2025 – 15.00

Bologna-Sassuolo, domenica 28/12/2025 – 18.00

Atalanta-Inter, domenica 28/12/2025 – 20.45

Roma-Genoa, lunedì 29/12/2025 – 20.45

18ª GIORNATA

Cagliari-Milan, venerdì 02/01/2026 – 20.45

Como-Udinese, sabato 03/01/2026 – 12.30

Genoa-Pisa, sabato 03/01/2026 – 15.00

Sassuolo-Parma, sabato 03/01/2026 – 15.00

Juventus-Lecce, sabato03/01/2026 – 18.00

Atalanta-Roma, sabato 03/01/2026 – 20.45

Lazio-Napoli, domenica 04/01/2026 – 12.30

Fiorentina-Cremonese, domenica 04/01/2026 – 15.00

Verona-Torino, domenica 04/01/2026 – 18.00

Inter-Bologna, domenica 04/01/2026 – 20.45

19ª GIORNATA

Pisa-Como , martedì 06/01/2026 – 15.00

Lecce-Roma, martedì 06/01/2026 – 18.00

Sassuolo-Juventus, martedì 06/01/2026 – 20.45

Bologna-Atalanta, mercoledì 07/01/2026 – 18.30

Napoli-Verona, mercoledì 07/01/2026 – 18.30

Lazio-Fiorentina, mercoledì 07/01/2026 – 20.45

Parma-Inter, mercoledì 07/01/2026 – 20.45

Torino-Udinese, mercoledì 07/01/2026 – 20.45

Cremonese-Cagliari, giovedì 08/01/2026 – 18.30

Milan-Genoa, giovedì 08/01/2026 – 20.45

20ª GIORNATA

Como-Bologna, sabato 10/01/2026 – 15:00

Udinese-Pisa, sabato 10/01/2026 – 15:00

Roma-Sassuolo, sabato 10/01/2026 – 18:00

Atalanta-Torino, sabato 10/01/2026 – 20:45

Lecce-Parma, domenica 11/01/2026 – 12:30

Fiorentina-Milan, domenica 11/01/2026 – 15:00

Verona-Lazio, domenica 11/01/2026 – 18:00

Inter-Napoli, domenica 11/01/2026 – 20:45

Genoa-Cagliari, lunedì 12/01/2026 – 18:30

Juventus-Cremonese, lunedì 12/01/2026 – 20:45

21ª GIORNATA

Pisa-Atalanta, venerdì 16/01/2026 – 20:45

Udinese-Inter, sabato 17/01/2026 – 15:00

Napoli-Sassuolo, sabato 17/01/2026 – 18:00

Cagliari-Juventus, sabato 17/01/2026 – 20:45

Parma-Genoa, domenica 18/01/2026 – 12:30

Bologna-Fiorentina, domenica 18/01/2026 – 15:00

Torino-Roma, domenica 18/01/2026 – 18:00

Milan-Lecce, domenica 18/01/2026 – 20:45

Cremonese-Verona, lunedì 19/01/2026 – 18:30

Lazio-Como, lunedì 19/01/2026 – 20:45

22ª GIORNATA

Inter-Pisa, venerdì 22/01/2026 – 20:45

Como-Torino, sabato 24/01/2026 – 15:00

Fiorentina-Cagliari, sabato 24/01/2026 – 18:00

Lecce-Lazio, sabato 24/01/2026 – 20:45

Sassuolo-Cremonese, domenica 24/01/2026 – 12:30

Atalanta-Parma, domenica 25/01/2026 – 15:00

Genoa-Bologna, domenica 25/01/2026 – 15:00

Juventus-Napoli, domenica 25/01/2026 – 18:00

Roma-Milan, domenica 25/01/2026 – 20:45

Verona-Udinese, lunedì 26/01/2026 – 20:45