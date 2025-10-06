Serie A, tutti gli anticipi e posticipi dalla 13ª alla 22ª giornata
Svelati tutti gli orari degli anticipi e dei posticipi della Serie A dalla 13ª giornata alla 22ª giornata
Continua il programma della Serie A 2025/2026 e la Lega si porta avanti, annunciando già tutti gli orari per i prossimi impegni a partire da fine novembre.
La 13ª giornata del campionato italiano, infatti, si giocherà il weekend tra il 28 novembre e l’1 dicembre. Ad aprire le danze sarà l’anticipo del venerdì con Como-Sassuolo, mentre chiuderà Bologna-Cremonese alle 20:45 il lunedì sera.
Saranno numerosi i big match in questi turni, a partire proprio da Milan-Lazio e Roma-Napoli alla 13ª, finendo poi con Roma-Milan e Juventus-Napoli alla 22ª.
Di seguito, dunque, riportiamo tuti gli orari dettagliati di anticipi e posticipi di Serie A dalla 13ª alla 22ª giornata.
Anticipi e posticipi dalla 13ª alla 22ª giornata
13ª GIORNATA
- Como-Sassuolo, venerdì 28/11/2025 – 20.45
- Genoa-Verona, sabato 29/11/2025 – 15.00
- Parma-Udinese, sabato 29/11/2025 – 15.00
- Juventus-Cagliari, sabato 29/11/2025 – 18.00
- Milan-Lazio, sabato 29/11/2025 v 20.45
- Lecce-Torino, domenica 30/11/2025 – 12.30
- Pisa-Inter, domenica 30/11/2025 – 15.00
- Atalanta-Fiorentina, domenica 30/11/2025 v 18.00
- Roma-Napoli, domenica 30/11/2025 – 20.45
- Bologna-Cremonese, lunedì 01/12/2025 – 20.45
14ª GIORNATA
- Sassuolo-Fiorentina, sabato 06/12/2025 – 15.00
- Inter-Como, sabato 06/12/2025 – 18.00
- Verona-Atalanta, sabato 06/12/2025 v 20.45
- Cremonese-Lecce, domenica 07/12/2025 v 12.30
- Cagliari-Roma, domenica 07/12/2025 v 15.00
- Lazio-Bologna, domenica 07/12/2025 – 18.00
- Napoli-Juventus, domenica 07/12/2025 – 20.45
- Pisa-Parma, lunedì 08/12/2025 – 15.00
- Udinese-Genoa, lunedì 08/12/2025 – 18.00
- Torino-Milan, lunedì 08/12/2025 – 20.45
15ª GIORNATA
- Lecce-Pisa, venerdì 12/12/2025 – 20.45
- Torino-Cremonese, sabato 13/12/2025 – 15.00
- Parma-Lazio, sabato 13/12/2025 v 18.00
- Atalanta-Cagliari, sabato 13/12/2025 – 20.45
- Milan-Sassuolo, domenica 14/12/2025 – 12.30
- Fiorentina-Verona, domenica 14/12/2025 – 15.00
- Udinese-Napoli, domenica 14/12/2025 – 15.00
- Genoa-Inter, domenica 14/12/2025 – 18.00
- Bologna-Juventus, domenica 14/12/2025 – 20.45
- Roma-Como, lunedì 15/12/2025 – 20.45
16ª GIORNATA
- Lazio-Cremonese, sabato 20/12/2025 – 18.00
- Juventus-Roma, sabato 20/12/2025 – 20.45
- Cagliari-Pisa, domenica 21/12/2025 – 12.30
- Sassuolo-Torino, domenica 21/12/2025 – 15.00
- Fiorentina-Udinese, domenica 21/12/2025 – 18.00
- Genoa-Atalanta, domenica 21/12/2025 – 20.45
- Napoli-Parma, mercoledì 14/01/2026 – 18.30
- Inter-Lecce, mercoledì 14/01/2026 – 20.45
- Verona-Bologna, giovedì 15/01/2026 – 18.30
- Como-Milan, giovedì 15/01/2026 – 20.45
17ª GIORNATA
- Parma-Fiorentina, sabato 27/12/2025 – 12.30
- Lecce-Como, sabato 27/12/2025 – 15.00
- Torino-Cagliari, sabato 27/12/2025 – 15.00
- Udinese-Lazio, sabato 27/12/2025 – 18.00
- Pisa-Juventus, sabato 27/12/2025 – 20.45
- Milan-Verona, domenica 28/12/2025 – 12.30
- Cremonese-Napoli, domenica 28/12/2025 – 15.00
- Bologna-Sassuolo, domenica 28/12/2025 – 18.00
- Atalanta-Inter, domenica 28/12/2025 – 20.45
- Roma-Genoa, lunedì 29/12/2025 – 20.45
18ª GIORNATA
- Cagliari-Milan, venerdì 02/01/2026 – 20.45
- Como-Udinese, sabato 03/01/2026 – 12.30
- Genoa-Pisa, sabato 03/01/2026 – 15.00
- Sassuolo-Parma, sabato 03/01/2026 – 15.00
- Juventus-Lecce, sabato03/01/2026 – 18.00
- Atalanta-Roma, sabato 03/01/2026 – 20.45
- Lazio-Napoli, domenica 04/01/2026 – 12.30
- Fiorentina-Cremonese, domenica 04/01/2026 – 15.00
- Verona-Torino, domenica 04/01/2026 – 18.00
- Inter-Bologna, domenica 04/01/2026 – 20.45
19ª GIORNATA
- Pisa-Como , martedì 06/01/2026 – 15.00
- Lecce-Roma, martedì 06/01/2026 – 18.00
- Sassuolo-Juventus, martedì 06/01/2026 – 20.45
- Bologna-Atalanta, mercoledì 07/01/2026 – 18.30
- Napoli-Verona, mercoledì 07/01/2026 – 18.30
- Lazio-Fiorentina, mercoledì 07/01/2026 – 20.45
- Parma-Inter, mercoledì 07/01/2026 – 20.45
- Torino-Udinese, mercoledì 07/01/2026 – 20.45
- Cremonese-Cagliari, giovedì 08/01/2026 – 18.30
- Milan-Genoa, giovedì 08/01/2026 – 20.45
20ª GIORNATA
- Como-Bologna, sabato 10/01/2026 – 15:00
- Udinese-Pisa, sabato 10/01/2026 – 15:00
- Roma-Sassuolo, sabato 10/01/2026 – 18:00
- Atalanta-Torino, sabato 10/01/2026 – 20:45
- Lecce-Parma, domenica 11/01/2026 – 12:30
- Fiorentina-Milan, domenica 11/01/2026 – 15:00
- Verona-Lazio, domenica 11/01/2026 – 18:00
- Inter-Napoli, domenica 11/01/2026 – 20:45
- Genoa-Cagliari, lunedì 12/01/2026 – 18:30
- Juventus-Cremonese, lunedì 12/01/2026 – 20:45
21ª GIORNATA
- Pisa-Atalanta, venerdì 16/01/2026 – 20:45
- Udinese-Inter, sabato 17/01/2026 – 15:00
- Napoli-Sassuolo, sabato 17/01/2026 – 18:00
- Cagliari-Juventus, sabato 17/01/2026 – 20:45
- Parma-Genoa, domenica 18/01/2026 – 12:30
- Bologna-Fiorentina, domenica 18/01/2026 – 15:00
- Torino-Roma, domenica 18/01/2026 – 18:00
- Milan-Lecce, domenica 18/01/2026 – 20:45
- Cremonese-Verona, lunedì 19/01/2026 – 18:30
- Lazio-Como, lunedì 19/01/2026 – 20:45
22ª GIORNATA
- Inter-Pisa, venerdì 22/01/2026 – 20:45
- Como-Torino, sabato 24/01/2026 – 15:00
- Fiorentina-Cagliari, sabato 24/01/2026 – 18:00
- Lecce-Lazio, sabato 24/01/2026 – 20:45
- Sassuolo-Cremonese, domenica 24/01/2026 – 12:30
- Atalanta-Parma, domenica 25/01/2026 – 15:00
- Genoa-Bologna, domenica 25/01/2026 – 15:00
- Juventus-Napoli, domenica 25/01/2026 – 18:00
- Roma-Milan, domenica 25/01/2026 – 20:45
- Verona-Udinese, lunedì 26/01/2026 – 20:45