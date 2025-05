Serie A, annunciati i candidati per i titoli di MVP della stagione

Mateo Retegui, giocatore Atalanta

La Lega Serie A ha annunciato i nomi dei calciatori candidati per i premi di MVP della stagione 2024/2025

A una giornata dal termine dell’attuale stagione, e con tanti verdetti ancora in attesa di essere emessi, la Lega Serie A ha reso noti i nomi dei candidati che si giocheranno i vari titoli di MVP di questo campionato.

Come ormai accade da qualche anno, infatti, alla fine dell’annata calcistica vengono premiati i calciatori che si sono contraddistinti per meriti sportivi nell’arco delle 38 giornate.

Le categorie valide per i premi sono: miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior Under 23 e MVP – Best Overall, per cui però non sono stati nominati candidati.

Di seguito la lista delle terzine composte dai giocatori in lizza per ricevere i premi.

Milan, Reijnders

I candidati

Under 23: Esposito (Empoli), Paz (Como), Yildiz (Juventus);

Portieri: De Gea (Fiorentina), Milinkovic-Savic (Torino), Svilar (Roma);

Difensori: Bastoni (Inter), Buongiorno (Napoli), Tavares (Lazio);

Centrocampisti: Barella (Inter), McTominay (Napoli), Reijnders (Milan);

Attaccanti: Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Retegui (Atalanta).