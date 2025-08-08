Serie A, tutte le amichevoli dell’ultima settimana di test

Sta per tornare la Serie A: intanto, le squadre sono impegnate con le ultime amichevoli prima dell’inizio degli impegni ufficiali

Da Manchester United-Fiorentina a Barcellona-Como, il weekend dall’8 al 10 luglio promette spettacolo per diverse formazioni della nostra Serie A.

Manca sempre meno infatti all’inizio del campionato e i club stanno affrontando le ultime amichevoli prima dell’inizio dei propri impegni ufficiali.

Si tratta degli ultimi test, con il calciomercato ancora aperto che potrebbe in ogni caso apportare modifiche alle formazioni.

In campo venerdì 8 agosto Pisa e Inter, rispettivamente contro Augsburg e Monaco. Ma sono tante le sfide da tenere d’occhio.

Serie A, le ultime amichevoli

Venerdì 8 agosto:

Augsburg- Pisa , ore 18;

, ore 18; Monaco-Inter, ore 20.

Sabato 9 agosto:

Racing Santander- Cagliari , ore 10;

, ore 10; Manchester United- Fiorentina , ore 13.45;

, ore 13.45; Colonia- Atalanta , ore 15.30;

, ore 15.30; Heidenheim- Parma , ore 15.30;

, ore 15.30; Werder Brema- Udinese , ore 15.30;

, ore 15.30; Burnley- Lazio , ore 16;

, ore 16; Leeds- Milan , ore 16;

, ore 16; Everton- Roma , ore 16;

, ore 16; Stoccarda- Bologna , ore 17;

, ore 17; Rennes- Genoa , ore 18;

, ore 18; Brest- Sassuolo , ore 18;

, ore 18; Racing Santanders- Cagliari , ore 19;

, ore 19; Napoli -Girona, ore 19;

-Girona, ore 19; Monopoli- Lecce , ore 20.30;

, ore 20.30; Valencia-Torino, ore 21.

Le gare di domenica

Domenica 10 agosto:

Napoli -Sorrento, ore 10;

-Sorrento, ore 10; Chelsea- Milan , ore 16;

, ore 16; Borussia Dortmund- Juventus , ore 17.30;

, ore 17.30; Barcellona-Como, ore 21.

Ricordiamo che il fischio d’inizio per la stagione 2025-2026 della Serie A sarà sabato 23 agosto alle 18.30 con due gare, quelle tra Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli. Programma, quello della prima giornata, che si chiuderà il 25 agosto alle 20:45 con Inter-Torino.