Il programma completo dei due turni di Serie A

La Lega Serie A ha comunicato i programmi ufficiali della 34esima e della 35esima giornata, con date e orari di tutte le partite.

Come per il turno pasquale, anche questi saranno due weekend ordinari per il campionato, distribuiti a partire dall’anticipo del venerdì sera fino al posticipo del lunedì.

Si giocherà quindi anche venerdì 25 aprile, con Atalanta e Lecce in campo in serata. Nessuna partita, invece, giovedì 1° maggio.

Di seguito i programmi completi delle due giornate.

Serie A, il programma della 34^ giornata

Venerdí 25 aprile

20:45 | Atalanta – Lecce

Sabato 26 aprile

15:00 | Como – Genoa

18:00 | Inter – Roma

20:45 | Lazio – Parma

Domenica 27 aprile

12:30 | Venezia – Milan

15:00 | Fiorentina – Empoli

18:00 | Juventus – Monza

20:45 | Napoli – Torino

Lunedí 28 aprile

18:30 | Udinese – Bologna

20:45 | Verona – Cagliari

Il programma della 35^ giornata

Venerdì 2 maggio

20:45 | Torino – Venezia

Sabato 3 maggio

15:00 | Cagliari – Udinese

15:00 | Parma – Como

18:00 | Lecce – Napoli

20:45 | Inter – Verona

Domenica 4 maggio

12:30 | Empoli – Lazio

15:00 | Monza – Atalanta

18:00 | Roma – Fiorentina

20:45 | Bologna – Juventus

Lunedì 5 maggio

20:45 | Genoa – Milan