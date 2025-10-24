Serie A, le date del campionato 2026-2027: si comincia nel weekend del 22-23 agosto
Le date della prossima Serie A
La Serie A pensa già al futuro. Nella giornata di oggi, la Lega Serie A ha già comunicato le date del prossimo campionato. Si partirà sabato 22 agosto 2026, poco più di un mese dopo rispetto alla finale del Mondiale, prevista per il 19 luglio. Come quest’anno, quindi, il campionato comincerà nel penultimo weekend di agosto.
Un fine settimana che darà il via a oltre 9 mesi di emozioni e spettacolo. L’ultima giornata è infatti programmata per il 30 maggio 2027.