Serie A, i verdetti del campionato e la classifica finale

Termina la Serie A: tutti i verdetti e la classifica finale dell’edizione 2024/2025 del campionato italiano

Venerdì sera il Napoli ha cucito al petto il quarto Scudetto della sua storia, vincendo il testa a testa a distanza con l’Inter.

È stato però necessario attendere le sei partite di domenica sera per scoprire lo scenario completo dei risultati finali del campionato.

Da chi si è qualificato in Champions League, a chi ha mantenuto la categoria, a chi è retrocesso in Serie B.

Di seguito, tutti i verdetti della Serie A 2024/2025.

I verdetti della Serie A

Il Napoli festeggia lo Scudetto, tornando anche in Champions League dove la prossima stagione giocheranno Inter, Atalanta e Juventus. Grazie alla Coppa Italia, il Bologna disputerà l’Europa League, così come la Roma. In Conference va la Fiorentina, niente coppe per Lazio e Milan. Retrocedono in Serie B Empoli, Venezia e Monza. Dal punto di vista individuale, Mateo Retegui si laurea capocannoniere con 25 gol, Romelu Lukaku miglior assist-man con 10 passaggi vincenti.

Campione : Napoli;

: Napoli; Champions League : Napoli, Inter, Atalanta, Juventus;

: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus; Europa League : Roma, Bologna;

: Roma, Bologna; Conference League : Fiorentina;

: Fiorentina; Retrocesse: Empoli, Venezia, Monza.

Palloni Serie A (crediti foto: Andrea Rosito)

La classifica finale

Napoli: 82 punti Inter: 81 punti Atalanta: 74 punti Juventus: 70 punti Roma: 69 punti Fiorentina: 65 punti Lazio: 65 punti Milan: 63 punti Bologna: 62 punti Como: 49 punti Torino: 44 punti Udinese: 44 punti Genoa: 43 punti Verona: 37 punti Cagliari: 36 punti Parma: 36 punti Lecce: 34 punti Empoli: 31 punti Venezia 29 punti Monza: 18 punti