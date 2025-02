Credits: Andrea Rosito

Il calendario della ventisettesima giornata di Serie A: ecco tutte le partite in programma questo weekend

È stato un turno di svolta, il 26°, per le gerarchie della Serie A.

In testa c’è stato il sorpasso dell’Inter sul Napoli a una settimana dallo scontro diretto; i nerazzurri occupano per la prima volta in stagione il primo posto in solitaria, e si presenteranno alla sfida del Maradona con due risultati su tre.

Hanno perso invece quasi tutte le big, e ne hanno approfittato Atalanta e Juventus: i bergamaschi hanno allungato sulle squadre che puntano alla Champions League, ma si sono anche avvicinati molto alla testa della classifica. I bianconeri, invece, tornano al 4° posto in solitaria. Sorprese anche in basso, con il Parma che grazie alla prima vittoria di Chivu è uscito dalla zona rossa, condannando l’Empoli a stare insieme a Monza e Venezia, sempre più lontane dalle altre.

Quello che ci aspetta sarà un weekend di fuoco, con due sfide fondamentali e decisive come Napoli-Inter e Milan-Lazio: sarà un turno di Serie A da non perdere.

Serie A, il programma delle partite della 27ª giornata

Venerdì 28 febbraio

Fiorentina-Lecce, 20.45

Sabato 1 marzo

Atalanta-Venezia, 15.00

Napoli-Inter, 18.00

Udinese-Parma, 20.45

Domenica 2 marzo

Monza-Torino, 12.30

Bologna-Cagliari, 15.00

Genoa-Empoli, 15.00

Roma-Como, 18.00

Milan-Lazio, 20.45

Lunedì 3 marzo

Juventus-Verona, 20.45