Sergio Ramos annuncia l’addio al Monterrey

L’annuncio del difensore dopo la gara

Si è già conclusa l’avventura di Sergio Ramos al Monterrey.

“Questa è stata la mia ultima partita in Messico”. Poche parole, ma chiare quelle del difensore dopo la sconfitta contro il Toluca.

Come riportato dal Mundo Deportivo nessuno se lo aspettava, il presidente José Antonio Noriega compreso: “C’erano trattative aperte per la sua permanenza, ma abbiamo sempre riscontrato difficoltà nel convincerlo a rinnovare. Siamo rimasti un po’ sorpresi che Sergio lo abbia reso noto dopo la partita, ma ha il diritto di farlo”.

Arrivato lo scorso mese di febbraio, Sergio Ramos ora è pronto per una nuova avventura.