Addio a Sergio Campana, storico presidente dell’Assocalciatori

È morto l’ex presidente dell’Assocalciatori Sergio Campana

Si è spento all’età di 91 anni lo storico presidente dell’Assocalciatori Sergio Campana. Per ben 43 anni (dal 1968 al 2011) aveva guidato il sindacato dei giocatori.

Il decesso è avvenuto nel corso della notte del 19 luglio nella sua città natale di Bassano del Grappa.

Campana, che negli anni della sua carriera calcistica ha vestito le maglie di Bologna e Vicenza Lanerossi in Serie A, è stato anche un prestigioso avvocato iscritto all’albo a partire dal 1967. Da quell’anno, ritiratosi dal calcio giocato e ponendo fine alla sua carriera sul campo, si dedicò con grande passione alla tutela e ai diritti dei calciatori. Nel 1968 infatti, assieme a Mazzola e Rivera, fondò l’Aic.

Nel 1974, anche grazie alle sue opere nei confronti dei calciatori, ci fu il primo storico sciopero nel mondo del calcio italiano: in quell’anno i giocatori cominciarono a giocare solo 10′ dopo l’orario previsto in difesa di Augusto Scala, ex giocatore che in quegli anni aveva rifiutato il trasferimento dal Bologna all’Avellino e per questo stava per essere punito dal club irpino.